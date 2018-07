El director y vicepresidente de noticias de Wapa TV, Enrique “Kike” Cruz, anunció ayer en exclusiva para El Nuevo Día, que tras 42 años de una impecable labor periodística en Noticentro, la persona considerada para estar en este puesto es Álex Delgado, un joven que lleva un año preparándose para ocupar esa silla.

Ni Kike ni los dueños del canal, tuvieron la menor duda que Álex es el hombre idóneo para ocupar ese puesto por su sobrado conocimiento del mercado puertorriqueño que demostró mientras trabajó en Uno Radio Group y Sistema Ana G. Méndez (Suagm).

“Hasta ahora el plan del canal es que Álex sea quien quede como mi sucesor. Es un muchacho que llega de la radio, y de hacer programas de televisión pero más como talento. Tiene capacidad, entusiasmo y el liderato para ser un buen director de noticias. Esa fue parte de la estrategia nuestra cuando Joe, los dueños del canal y yo nos sentamos a hablar al yo decidir acogerme a una ventana de retiro por los beneficios económicos que eso implicaba. Ahí acordamos que yo no tenía problemas en quedarme el tiempo que fuese necesario porque no estaba desesperado por irme y decidimos reclutar a Álex”, comparte el veterano comunicador.

Kike es firme al responder que lo que le hizo tomar la decisión de reclutar a Delgado fue el conocimiento que él tenía del mercado puertorriqueño.

“Era muy fácil, como le ha pasado a otros canales, traer a gente de afuera, de Miami o de Nueva York, pero tiene que ser gente que conozca este mercado, la idiosincrasia de los boricuas, que sepa como pensamos, como actuamos, eso no es fácil porque Puerto Rico es un mercado particular en ese sentido. Aquí no cualquiera puede venir a trabajar en esto porque va a fracasar. La televisión tiene la parte técnica aquí, en Rusia o en China, pero el corazón, el espíritu de nuestra televisión nace del contenido, del conocimiento, que tengas de ese mercado”.

Durante estos meses el veterano hombre de las noticias vertió todos sus conocimientos sobre su aprendiz que ya siente está listo para la fuerte faena que le espera a partir de este 26 de julio cuando Kike pasará el mando.

“Álex lleva casi un año conmigo cogiendo palos, como decimos acá, aprendiendo los truquitos, los detallitos de la operación del canal que es bien complicada porque nosotros tenemos casi 100 empleados en el departamento de noticias. La gente cree que esto es un grupito pero no, el presupuesto de este departamento es millonario, Aquí se invierte mucho dinero y hay que administrarlo bien. Además, hay que tomar decisiones, muchas veces no como periodista sino como administrador y se necesita ser responsable”.