El productor puertorriqueño Emanuel Soltero presentó oficialmente, en entrevista exclusiva con El Nuevo Día, su nuevo canal de televisión infantil, llamado ShabumTv, con el que busca satisfacer las demandas de entretenimiento y formación de los niños y sus familias, en Puerto Rico.

“Shabum TV es un canal local comercial, desde donde, a partir de este jueves 5 de marzo, vamos a transmitir contenido educativo y divertido, incluyendo series animadas. El contenido está dividido en bloques, por edades, y cuidadosamente seleccionado”, indicó Soltero, productor del nuevo canal infantil.

La programación estará disponible las 24 horas, los siete días a la semana, por señal gratuita por aire a través del canal 13.3. También se podrá ver por la nueva plataforma de internet en www.shabum.tv, desde cualquier dispositivo.

“Para nosotros era importante que la señal del canal estuviera disponible por aire, para que cada familia tuviera acceso a recibirla en sus hogares, de forma gratuita. Ahora, estamos en conversaciones con los diversos servicios de cable, para que carguen el canal, y así poder ampliar la cobertura”, sostuvo.

Según Soltero, como padres y miembros de la sociedad, debemos tener cuidado con los programas que dejamos ver a los niños, pues cabe resaltar que no todos los programas de televisión y de internet para niños son propios para ellos. “Está comprobado que exponer a los niños a contenido diseñado para adultos o que no sean adecuados para su edad, afecta su desarrollo socio-emocional”, afirmó.

La mejor manera de combatir los males que nos acosan como sociedad, dijo Soltero, es con la educación temprana.“En Shabum TV lo que queremos es darles herramientas a los niños y a los padres, a través de una programación adecuada, para que, a la vez que se educan y se divierten, aprendan valores positivos. A través de nuestra programación nos enfocamos en la prevención a temprana edad, ya que está comprobado que es cuando más lo necesitan y cuando más efecto positivo causa en el desarrollo del ser humano”, recalcó.

Emanuel Soltero, conocido en el mundo artístico como Shabum, por más 40 años ha desarrollado un sinnúmero de producciones educativas y proyectos en las escuelas, aportando al sano desarrollo de miles de niños y las familias en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica.

Continuando con ese gran compromiso que tiene como padre, cristiano, educador, artista y productor lanza junto a su familia y equipo de trabajo su nuevo canal.

Programación dividida por edades

El contenido de la programación está dividido en bloques, por edades:

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. - Este bloque está dedicado a los preescolares, y diseñado con programación local e internacional. “En este espacio se trabajan los colores, los números, letras y vocabulario, entre otras destrezas educativas, incluyendo valores, todo propio para esa edad, de una forma creativa y cautivadora. También tenemos muñequitos y series animadas, educativas y divertidas y la Tienda Mágica”, destacó Soltero.

De 2:00 p.m. a 8:00 p.m. - Este bloque está enfocado en niños más grandes, en los que están entre primero a cuarto grado. “En este bloque tenemos programación local, galardonada, cuyo contenido es culturalmente relevante. En estos programas se trabajan los temas del diario vivir, el manejo de las emociones, las profesiones y la educación, para brindarle herramientas a los niños y enseñarles a manejar positivamente las diferentes situaciones que están viviendo”, aseguró el productor de Shabum TV.

Entre la programación que se encuentra en este bloque se destaca la serie “1,2,3 Shabum”, que trabaja las emociones.

Otro programa es “Vamos a explorar” con Ricardo Soltero. “Aquí me enfoco en temas de plantas, animales exóticos, reciclaje y ambiente. Trabajo todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la importancia de cuidarla”, expuso Ricardo, hijo mayor de Emanuel Soltero y quien es el conductor de este programa.

Por su parte, Eduardo Soltero, hijo menor de Emanuel, explicó que, además, va a estar el programa que él conduce, “Aprendo con Shabum”. “Ahí trabajamos las profesiones y se les enseña a los niños cómo se aplican las tareas que estudian en las escuelas a las diferentes profesiones”, manifestó.

También tienen “Chiquititos en la cocina”, con la chef puertorriqueña Eli Ortiz, quien muestra recetas sencillas y nutritivas, y que el niño puede preparar y trabajar en familia.

“Y contamos con diversas series animadas que enseñan valores, como el “Principito” y la serie de Francia, “La pandilla de la selva” que se enfoca mucho en la importancia del

trabajo en equipo”, agregó Soltero.

De 8:00 p.m. a 12:00 a.m. – Este es el bloque familiar, dedicado a los miembros de la familia, de todas las edades.

Uno de los programas que van a presentar es “Reto Familiar”. “Es de juegos, y en donde las familias son retadas a realizar tareas, ya sea en equipo o cambiando los roles tradicionales que realizan en el hogar. El mensaje es darle valor a lo que realizan los otros miembros de la familia”, subrayó el productor.

En este programa, dijo Soltero, el público puede interactuar y ganar premios, a través de las redes sociales.

Este bloque tendrá un programa para padres y tutores, moderado por la master neurocoach Nerymar Ríos. “Lo que quiero es darles herramientas a los adultos que les ayuden en la educación de sus hijos. Va a tener entrevistas con diferentes recursos, para conversar sobre temas de actualidad que nos afectan como familia. Y el público va a poder hacernos preguntas a través de internet, y va a recibir respuestas y ayuda a la vez”, indicó Ríos, quien es esposa de Soltero.

De 12:00 a.m. a 6:00 a.m. – Va a ser la repetición de uno de los bloques de ese día. “Los niños a cambio de los adultos les encanta la repetición”, recalcó Soltero.

De 6:00 a.m. a 8:00 a.m. – Hay un bloque para los niños que se están preparando para ir a la escuela con las diferentes series.

Soltero aseguró que, Shabum TV estará en continua evolución, ya que cuentan con su estudio, localizado en las instalaciones del Canal 13, en Carolina. “Cuando presenté el proyecto al Canal 13, enseguida me dijeron que contara con ellos. Empecé en este canal en 1998 con mis programas y siempre me han apoyado”.

“Exhorto a los adultos, padres, tutores y abuelos, a que se sienten a ver los programas que tenemos en Shabum TV, verán que son todos divertidos y educativos y propios para sus hijos”, añadió.

Continúa su programación regular

Además del nuevo canal Shabum TV en el 13.3 y por internet en www.shabum.tv, continuarán con su bloque en Telemundo con Shabum donde presentan los estrenos de las nuevas series, los sábados y domingos, a las 10:00 a.m. Por Punto2 los sábados y domingos, 7:00 a.m. Con el bloque del canal 13.1, de lunes a viernes, 4:00 p.m. y sábados a las 9:30 a.m., que lleva en el aire más de 21 años. También siguen en Perú, por el canal JN19 TV.