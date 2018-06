Para los seguidores de "Orange is the New Blak" el estreno de una nueva temporada significa una jornada maratónica de Netflix.

Esto, porque como bien sabrán, todos los episodios del ciclo se liberan de una sola vez, una vez al año.

Para que los verdaderos fanáticos comiencen a hacer espacio en sus agendas, Netflix reveló la fecha en que se estrenará la sexta temporada: el próximo 27 de julio.

Las expectativas son altas después del impresionante final del quinto ciclo, donde tras un motín en la prisión de mujeres de Litchfield, la mayoría de las internas fueron trasladadas a otros recintos.

Orange Is the New Black Season 6 premieres July 27! #OITNB pic.twitter.com/8lpxLzYYzR — See What's Next (@seewhatsnext) 5 de junio de 2018

Sin embargo, no sabemos qué ocurrirá con el grupo de personajes principales cuando entran por la fuerza por ellas.

"Es un mundo completamente nuevo", es el lema con el que el gigante de streaming promociona el nuevo ciclo de una de sus producciones más importantes, que ya ha sido confirmada para una séptima entrega.