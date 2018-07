La serie de Luis Miguel sigue dando que hablar. A pocos días de que concluyó el último capítulo, varios medios del espectáculo han recogido diversas aristas de la producción de Netflix.

Durante semanas ha dado que hablar, especialmente considerando que está basada en el libro biográfico "Luis Miguel: La Historia" del periodista Javier León Herrera, quien contó con la autorización del "Sol de México" para narrar parte de su vida profesional y privada.

Cada uno de los 12 episodios, entregó una o más anécdotas del intérprete que antes se desconocían o habían sido poco exploradas. Sus relaciones amorosas, la desaparición de su madre y el comportamiento de Luis Rey, su padre, fueron algunos de los temas más recogidos por los medios del espectáculo.

Entre tanto material, hubo algunas revelaciones que generaron mayor polémica o que fueron cuestionadas por los involucrados. Aquí te dejamos algunas de las que consideramos más destacadas:

Su relación con Mariana Yazbeky el conflicto con Roberto Palazuelos

Mariana Yazbek es presentada en la serie como "el primer gran amor" de Luis Miguel. El tema de su relación generó controversia principalmente por el motivo de su ruptura, ya que la producción dejó entrever la existencia de un tercero involucrado: Alejandro González Iñárritu. A fines de los años '80, ella lo habría dejado por el cineasta que hoy ostenta cinco premios Oscar.

En la emisión del capítulo que revela el supuesto engaño de Yazbek, se dijo además que el actor Roberto Palazuelos fue quien le comentó al cantante que Yazkek y González Iñárritu estaban juntos en la boda de la cantante Yuri, pero Palazuelos negó todo. "Yo no fui a la boda de Yuri, tampoco le dije nada a Micky (Luis Miguel) de Marianita. Yo siempre la he admirado y querido a ella", escribió en un tuit.

En declaraciones a la prensa, amenazó con demandar a la producción por usar su imagen y exigió que Luis Miguel le pidiera disculpas públicas por una escena en que el cantante le encara que lo envidiaba. "Eso que me dice en la serie que yo nunca voy a ser como él, por supuesto que nunca voy a ser como él. Él es cantante y yo soy actor. Yo vengo de una familia preciosa. A mí nunca me gustaría ser hijo de Luisito Rey. Yo amo ser Roberto Palazuelos, no me interesa en lo más mínimo ser Luis Miguel", declaró.

La madre de su hija que por años no quiso reconocer

En el cuarto capítulo de la serie, se muestra cómo Sophie -nombre que le pusieron al personaje de Stephanie Salas, con quien Luis Miguel tiene una hija en común- coquetea con el cantante durante el matrimonio de Yuri, pese a saber que este tiene una relación con la fotógrafa Mariana Yazbek.

Cuando el "Sol de México" se entera del rumor de que Mariana lo engaña con 'El Moro' -personaje inspirado en González Iñárritu-, el cantante decide acostarse con Sophie.

A pocas horas de liberado el episodio, Salas emitió una declaración en sus redes sociales acusando que la cronología de la serie "no es acertada". "Para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse", manifestó.

"No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción, y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero ésta no retrata los hechos como sucedieron", expresó en su cuenta de Instagram, mensaje que después fue eliminado.

¿Dónde nació Luis Miguel?

La nacionalidad del cantante también fue un tema que generó polémica tras la emisión de la serie. Por años sus fanáticos se cuestionaron si Luis Miguel era o no mexicano. Su padre era español y su madre italiana, pero su lugar de nacimiento era incierto. En 1990, la agencia española EFE descubrió que sus papeles estaban adulterados, algo que la producción vino a explicar de Netflix 28 años más tarde.

En uno de los capítulos se reveló que cuando Luis Miguel estaba comenzando su carrera artística, su equipo quiso presentarlo como "Micky, el galleguito dorado" y vestirlo como un niño español, pero su padre creyó que lo mejor, en plena crisis económica mexicana, era presentarlo como un hijo de esas tierras y por eso pagó un certificado de nacimiento falso. La serie finalmente afirma que Luis Miguel nació en Puerto Rico.

La droga que Luis Rey le daba a su hijo a temprana edad

En el sexto episodio de la serie, se confirmó que Luisito Rey obligaba a que el "Sol de México" consumiera drogas cuando apenas era un niño. Pese a que por años existió el rumor que le daba cocaína, en la producción se señaló que la sustancia que utilizaba era la efedrina, que tiene un efecto similar a las anfetaminas.

La principal función de estas pastillas es reducir la sensación de fatiga y permitir que la persona que las consume se mantenga en un estado de alerta. En el episodio en cuestión, se mostraba que se le suministró esta droga a Luis Miguel a través de inyecciones, cuando tenía 12 años.

La revelación de la serie, se dio a pocos días de que Sergio Riesenberg, exdirector del Festival de Viña, asegurara que a Luis Miguel le daban cocaína con apenas 14 años, cuando visitó por primera vez el evento musical.