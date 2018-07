Piper Chapman y algunas compañeras de presidio se deberán enfrentar a nuevos enemigas en una cárcel completamente diferente a la que estaban acostumbradas. Ese es uno de los aspectos que se revela en el tráiler final de la sexta temporada de "Orange is the New Black".

A pocos días de su estreno, que se hará oficial el próximo 27 de julio, Netflix decidió mostrar las imágenes oficiales de lo que serán sus nuevos capítulos.

El final de la temporada cinco dejó a los seguidores con varias dudas respecto al destino de Piper (Taylor Schilling) y compañía, pero en el avance ya se puede estimar lo que vendrá.

This is not home. Welcome to Max, July 27. pic.twitter.com/7ljAGROqCM — Orange Is the New... (@OITNB) 9 de julio de 2018

Finalizado el gran motín con el que se despidió el capítulo final de la última entrega, las presas fueron divididas en dos grupos y trasladadas a un recinto distinto, con nuevas mujeres al mando.

Las damas de Litchfield se convertirán en novatas ante poderosas bandas rivales de una prisión de máxima seguridad. Las amistades se pondrán a prueba, y formarán nuevas lealtades.

"Orange Is the New Black" Season 6 — NEW PHOTOS: pic.twitter.com/2IdT3eMkKe — See What's Next (@seewhatsnext) 9 de julio de 2018