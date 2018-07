Los aventureros y traviesos bebés de "Rugrats" regresarán al cine y la televisión de la mano de Nickelodeon y Paramount.

El público se reencontrará con los personajes de Tommy, Angelica, Chuckie, Phil o Lil gracias a una nueva serie y una película sobre "Rugrats" que están preparando estas dos compañías.

Nickelodeon y Paramount Pictures anunciaron que la serie infantil regresará al canal con 26 episodios y tendrá a los creadores de la serie como productores ejecutivos.

Es así que Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain retoman la exitosa historia de los famosos bebés.

Por otro lado, la película tendrá un guión con la firma de David Goodman y está previsto que se estrene el 13 de noviembre de 2020.

La cinta contará con actores reales y con algunos personajes animados por computadora.

"Lo que era cierto en 1991, cuando se estrenó la serie original, es todavía cierto hoy: los niños están fascinados con el mundo de los bebés. Estamos deseando que los niños de hoy conozcan a Tommy, Chuckie y sus amigos", apuntó la jefa de operaciones de Viacom Media Networks y presidenta interina de Nickelodeon, Sarah Levy.

Por su parte, Brian Robbins, presidente de Paramount Players, división de Paramount, coincidió con las impresiones sobre "Rugrats" vertidas Levy.

"Los niños que crecieron con Tommy Pickles y la pandilla de 'Rugrats' serán capaces ahora de compartir esa experiencia con sus propios hijos", dijo el directivo de la compañía cinematográfica.

Con nueve temporadas y 172 episodios que se emitieron entre 1991 y 2004, la serie original de "Rugrats" fue un gran éxito y dio pie a tres cintas: "The Rugrats Movie" (1998), "Rugrats in Paris: The Movie" (2000) y "Rugrats Go Wild" (2003).