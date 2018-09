Nueva York — Los productores de "Sesame Street", cuya versión latinoamericana es "Plaza Sésamo", aclararon que Bert y Ernie no son gay.

Estas declaraciones surgieron como respuesta a una entrevista publicada el domingo por la revista digital Queerty con Mark Saltzman, un exguionista de "Sesame Street" abiertamente gay, quien a su vez dijo que estos personajes eran una pareja homosexual.

El escritor contó que una vez un niño se volvió hacia su madre y le preguntó "¿Son amantes Bert y Ernie?", y él pensó:

"Y eso, viniendo de un preescolar, fue divertido (...) Así que cuando escribía de Bert y Ernie, cuando pensaba en ellos, eran pareja. No tenía otra forma de contextualizarlos", señaló.

Saltzman incluso confesó que los personajes estaban inspirados en él y su expareja Arnold Glassman, con quien estuvo durante más de dos décadas hasta su muerte en 2003.

"Yo era más como Ernie, el bromista y caótico. Mientras que Arnold, como editor de cine, era el ordenado. Llevé esa dinámica a los personajes", aseguró.

Ante esta situación, Sesame Workshop tuiteó el martes que los personajes, conocidos en español como Beto y Enrique, son mejores amigos y que tienen muchos rasgos humanos, pero que al final “siguen siendo marionetas y no tienen orientación sexual”.

