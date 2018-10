El programa Saturday Night Live, de la NBC, emitido anoche, contó con la aparición del actor Matt Damon, quien parodió al nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, como un “hermano” obsesionado con la cerveza, un paso de comedia que arrancó risas y aplausos.

Matt Damon played the perfect snorting, whining, overprivileged, spoiled, beer obsessed, screaming, unhinged, delusional, Trump inspired, lying phony of a water guzzling Kavanaugh last night. And he completely crushed it. Time to #WithdrawKavanaugh. pic.twitter.com/jHPYFof1sz