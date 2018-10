Nueva York— Scott Wilson, actor que interpretó al asesinato Robert Hickock "In Cold Blood" en 1967 y fue parte del elenco de "The Walking Dead", murió el sábado. Tenía 76 años.

AMC, la cadena donde se transmite la popular serie de zombis, anunció la muerta. El canal llamó al personaje en el programa, el veterinario Hershel Greene, "el centro emocional del show".

Wilson estuvo en The Walking Dead desde el 2011 hasta el 2014. Su regreso a la serie se anunció horas antes de su muerte el sábado. Wilson ya había filmado sus escenas para la novena temporada.

En el mismo año que se destacó en "In Cold Blood," también personificó al sospechoso Harvey Oberst en "In the Heat of the Night."

Apareció también "The Great Gatsby" (1974) as George Wilson, en"The Right Stuff" como el polito Scott Crossfield y fue nominado al premio de Golden Globe en 1980 por su actuación como un astronauta retirado en "The Ninth Configuration,"