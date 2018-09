Rachael Bland, una periodista de la BBC Radio, murió a los 40 años, víctima de cáncer de mama, solo dos días después de que anunciara que le quedaban "días de vida".

Fue el pasado lunes cuando la famosa locutora recurrió a su cuenta de Twitter para despedirse de sus fieles radioescuchas.

“En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que ha llegado el momento amigos. De repente. Me han dicho que me quedan días. Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido”, escribió Bland en su perfil de la red social.

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. ???? pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 3 de septiembre de 2018

Luegiño, los peores temores tanto de su familia como de sus seguidores se cumplieron y el miércoles falleció Bland.

Fue su esposo Steve, quien a pesar del dolor que sentía, dio a conocer el deceso a través de la cuenta oficial de Rachael.

"Nuestra preciosa y valiente Rachael ha muerto pacíficamente rodeada de su familia cercana. Estamos abatidos pero a ella le hubiera gustado agradecer a todo el mundo que ha tenido interés en su historia y que ha enviado mensajes de apoyo”, escribió Steve.

Y como homenaje a su esposa publicó una fotografía donde aparecen los dos muy felices y disfrutan de unas bebidas.

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 5 de septiembre de 2018

“Ella fue una increíble profesional, una amorosa hija, hermana, tía, sobrina y, lo más importante para ella, una gran madre para su pequeño Freddie", aseguró su viudo.

Rachael y Steve se casaron hace cinco años y tuvieron al pequeño Freddie.

"Solo pedimos que todos respeten la privacidad de nuestra familia mientras intentamos lidiar con la pérdida de nuestra hermosa niña", precisó su esposo.

La locutora mantuvo informados a sus radioescuchas lo que pasaba en su lucha contra el cáncer a través del blog Big C. Little Me, donde también se despidió luego de que los médicos le dieron la lamentable noticia, de que la enfermedad había avanzado súbitamente.

Su batalla comenzó en noviembre del 2016, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que se sometió a un intenso tratamiento.

Rachael dijo hace unos meses que su cáncer había empeorado debido a una metástasis, pero lejos de dejarse caer, ella dijo que lucharía hasta el último momento, motivada principalmente por el amor a su pequeño hijo Freddie, de tres años.

Apenas el mes pasado dijo que se encontraba en una "carrera contrarreloj" para escribir sus memorias para que su hijo la conociera a través de ellas.

Sin embargo, no pudo cumplir este sueño.