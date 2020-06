Netflix presentó ayer una colección sobre "Black Lives Matter", un conjunto de películas, series y documentales que la plataforma digital ha seleccionado para continuar con el debate sobre el racismo que ha protagonizado las últimas semanas en Estados Unidos.

Dentro de esta colección figuran, al menos en la versión estadounidense de Netflix (cada país puede tener contenidos diferentes), cintas como "Moonlight" (2016) de Barry Jenkins o "She's Gotta Have It" (1986), "School Daze" (1988) y "Malcolm X" (1992) de Spike Lee.

"Da 5 Bloods", la nueva cinta de Lee, se incorporará a esta colección en cuanto se estrene en Netflix el viernes.

Aparecen otras películas como "Mudbound" (2017) o "American Son" (2019), aunque también se ha reservado un espacio para series con un claro contenido racial como "When They See Us", "Dear White People", "#blackAF" u "Orange is the New Black".

Asimismo, Netflix incluyó varios documentales como "13th" (2016) de Ava DuVernay, "LA 92" (2017) sobre los disturbios en Los Ángeles (EE.UU.) a raíz de la paliza a Rodney King, "Becoming" (2020) acerca de la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, "Homecoming" (2019) sobre el histórico concierto de Beyoncé en Coachella o "What Happened, Miss Simone?" (2015) en torno a Nina Simone.

"Cuando decimos 'Black Lives Matter' (las vidas negras importan) también queremos decir que 'las narraciones negras importan'", dijo Netflix en Twitter.

"Entendiendo que nuestro compromiso con un cambio sistémico y verdadero llevará tiempo, hemos empezado a destacar narraciones complejas y poderosas sobre la experiencia negra", añadió.

La colección de Netflix sobre "Black Lives Matter" aparece como opción al abrir la plataforma y también se puede acceder a ella a través del buscador.

Netflix fue noticia en los últimos días ya que una de sus películas más vistas en Estados Unidos durante las protestas por la muerte a manos de la Policía de George Floyd fue "The Help" (2011), una cinta que muchos activistas negros consideran que perpetúa una visión sesgada de la lucha por la igualdad de los afroamericanos a través de la mirada blanca.

Incluso Bryce Dallas Howard, una de las protagonistas de "The Help", admitió estos días los problemas que puede presentar esa cinta para hablar sobre el racismo y dijo que Hollywood "puede ir más allá".