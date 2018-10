La exitosa serie de Netflix "Orange Is the New Black" llegará a su fin en su séptima temporada, de acuerdo a su creadora Jenji Kohan, quien publicó un vídeo en Twitter, junto con varias actrices para despedirse de sus seguidores.

"Tras siete temporadas, es hora de salir de la cárcel", indica Kohan en el vídeo que fue publicado en la red social.

La serie, que se desarrolla en una cárcel para mujeres, está basada en el libro autobiográfico, del mismo nombre, de la escritora estadounidense Piper Kerman, que estuvo en prisión acusada de contrabando de drogas y lavado de dinero.

"Echaré de menos a todas las chicas duras de Litchfield (prisión federal) y al increíble equipo con el que hemos trabajado. Mi corazón es naranja y se funde a negro", expresó Kohan.

Pero no solo ella aparece en el vídeo de despedida, también están algunas de las actrices protagónicas de "Orange Is the New Black", como Kate Mulgrew, quien interpreta a Galina "Red" Reznikov.

"Voy a echar de menos interpretar y vivir al límite en una de las series más emocionantes, originales y controvertidas de la década", aseguró Mulgrew.

También la actriz Uzo Aduba, de origen nigeriano, quien da vida a Suzanne "Crazy Eyes" aprovecha las cámaras para expresar su sentir ante el final de la exitosa serie.

"Estoy muy agradecida por los ratos de diversión, el aprendizaje, las amistades, el amor, la familia que hemos creado juntas", precisó.

Para Laura Prepon, quien le da vida al personaje de Alex Vause, el fin de la serie no significa que la relación con sus todavía compañeras vaya a terminar.

"Pero lo más importante es que nuestras relaciones continuarán después de la serie", precisó la actriz que le da vida a una de las protagonistas de la serie.

No se aclara si el final de la serie fue una decisión de última hora o bien, ya se tenía planeado que concluyera en la séptima temporada.

"Orange Is the New Black", que se estrenó en el 2013, ha sido nominada a 12 premios Emmy, de lo cuales ha ganado en cuatro ocasiones.

Es una de las series más exitosas de Netflix, que también estuvo nominada a seis Globos de Oro.