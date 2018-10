Luego de casi tres décadas de ser uno de los personajes más destacados en "The Simpsons", se especula que Apu Nahasapeemapetilon, originario de la India y de religión hindú, dejará de formar parte de la famosa serie animada de televisión, por una fuerte polémica sobre racismo.

Y es que las críticas hacia la serie se desataron desde el 2017 luego de que el personaje, dueño del Kwik-E-Mart, en Springfield, fuera señalado por representar a un estereotipo racista por sus origenes y su manera de hablar.

La polémica tomó más fuerza estos últimos días, luego de las declaraciones de un productor nacido en la India, Adi Shankar, que aunque no tiene nada que ver con la serie producida por Fox, reveló que según la información que ha recibido de diversas fuentes, el famoso personaje quedaría fuera de la serie, publicó el sitio IndieWire.

"Recibí algunas noticias desalentadoras que he verificado de varias fuentes: van a abandonar el personaje de Apu por completo. No van a darle mucha importancia ni nada por el estilo, pero van a prescindir de él para evitar polémicas", indicó Shankar, quien también declaró su interes en participar en un cambio de imagen de Apu.

Sin embargo, Al Jean, productor ejecutivo de "The Simpsons" desde 1989, año en el que se estrenó la serie, le respondió: "Adi Shankar no es un productor de The Simpson. Le deseo lo mejor, pero que no hable por nuestro show", escribió en su cuenta de Twitter Jean.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.