Luego de nueve días de caminata en los que cruzó la isla de norte a sur, el comediante Raymond Arrieta logró recaudar $1, 197,000 para ayudar a los pacientes de cáncer del Hospital Oncológico.

La cifra preliminar del dinero recolectado en "Da Vida" fue anunciada en los últimos minutos del programa "Día a Día" de Telemundo, en el que un grupo de voluntarios continuaba recibiendo donativos a través de la línea telefónica.

Arrieta culminó anoche en Ponce la décima y última edición de esta iniciativa que comenzó con el deseo de ayudar a pacientes de cáncer en un momento en el que el futuro del Hospital Oncológico era incierto y, año tras año, se fueron uniendo más personas para ayudarle en su objetivo.

Luego de un emotivo cierre, el comediante fue recibido como un héroe en el programa que anima junto a Dagmar Rivera, Gil Marie López, Lizmarie Quintana y Nelson del Valle.

Durante las dos horas de duración de "Día a Día" se presentaron vídeos que fueron tomados los pasados días, así como entrevistas a invitados especiales que expresaron su agradecimiento a Arrieta.

El comediante no pudo contener la emoción ante tantas imágenes y muestras de afecto.

"Son lágrimas de esperanza. La gente me conoce como artista, pero soy un ser humano", expresó.

Uno de los momentos más emotivos que mencionó la noche anterior fue el encuentro con una paciente de cáncer que lo esperó en el camino. Ella le preguntó si le dolían los pies, cuando él respondió que sí ella le dijo eso era bueno porque a ella el cáncer la dejó sin poder caminar.

"Todavía no he realizado lo que pasó. Tengo esas emociones bien adentro. Trato de no pensar en eso, pero esos recuerdos llegan. A la vez hay historias de personas ue están bien, que se curaron", aseguró.