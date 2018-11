Contrario a lo que todos pensaban y a lo que él mismo planificó, el comediante Raymond Arrieta volverá a realizar su ya tradicional “Caminata por la vida”, a beneficio de los pacientes de cáncer y el Hospital Oncológico del Centro Médico en Río Piedras.

Arrieta había anunciado al iniciar su décima caminata este año que concluiría con su hazaña y buscaría otra forma de recaudar fondos para los pacientes del Oncológico.

En conferencia de prensa esta mañana, Arrieta aseguró que tomó la determinación luego de consultar con su familia, sus amigos y los voluntarios que han sido sus aliados durante las diez ediciones del evento, que cada año logra reunir a miles de personas solidarias con la causa.

“He hablado con mi familia, mis amigos, mis voluntarios y llegamos a la conclusión de que no podemos abandonarlos. Cuando hablé con mis voluntarios, amigos, compañeros, todos me dijeron: Estoy contigo. No podemos abandonar al hospital. Mientras papá Dios me dé salud. Si papá Dios me puso aquí, él tiene un propósito”, sostuvo.

“Mi miedo es que un día me quede detenido y no pueda terminar. Tengo 53 años y cada año que pasa es una preocupación. Vamos a intentar una vez más”, agregó el artista.

Hasta la fecha, la caminata ha logrado recaudar poco más de $10 millones para el centro hospitalario. El año pasado únicamente, la cifra de recaudos sobrepasó los $2 millones.

Para la nueva edición de la actividad se lanzará un nuevo logo con la silueta de Arrieta caminando entre la gente. El evento se realizará, como siempre, durante los meses de mayo y junio, pero transcurrirá en pueblos que el artista todavía no ha visitado.