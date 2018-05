Cuando hace una década Raymond Arrieta decidió iniciar la caminata “Da vida”, a beneficio del Hospital Oncológico, lo hizo pensando en su amiga, la animadora y cantante Dagmar.

Entonces ella acababa de concluir su tratamiento tras haber sido diagnosticada el 23 de octubre de 2008 con un cáncer escamoso en la base de la lengua.

Fue durante ese proceso que Dagmar le dejó saber a Raymond -con quien anima el programa “Día a día” (Telemundo)-, las necesidades que había en el Hospital Oncológico, motivándolo a que llevara a cabo la caminata “Da vida”, la cual concluye este año, al cumplir su décima edición, que inicia hoy.

“Ella fue la culpable de todo esto”, dijo Raymond Arrieta entre risas, durante una entrevista realizada ayer en Telemundo, donde también estuvo Dagmar.

“Por ella fue el primer paso que yo di. Yo creía que yo no podía hacer algo así porque no encontraba una razón, aunque sabía que el hospital estaba pasando por mucho. Pero Dagmar fue la que me abrió los ojos y me dijo ‘en el hospital hace falta ayuda porque hay gente que no tiene’ y yo comencé, pero no sabía lo que me iba a pasar. Recuerdo que esa primera vez pensé ‘bueno, camino un poco y ya’, pero a mitad de camino mi vida cambió. Y ella es la culpable”, afirmó Raymond ante la mirada de la animadora.

A Dagmar, el compromiso que ha asumido su amigo por los pacientes y sobrevivientes de cáncer, la sobrecoge, pues sabe lo que representa para miles de boricuas que enfrentan esta enfermedad.

“La caminata de ‘Da vida’ ha sido importante no solo para mí, sino para todos los sobrevivientes y pacientes de cáncer, en este caso, para los amigos del Hospital Oncológico y la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer. ¿Por qué? Porque esta condición, como muchas, requiere de mucho gasto por el tratamiento, por los laboratorios, los CT, MRI, PET Scan, que uno tiene que continuar. El dinero que se ha recaudado en esta caminata por tantos años ha servido para darles servicios a los pacientes y también para poner al Hospital Oncológico en óptimas condiciones”, explicó la animadora, quien también enfrentó cáncer en la garganta y en el pulmón.

Fortaleza mutua

En esta década de caminata la amistad de Raymond Arrieta y Dagmar se ha fortalecido. Se conocieron en el programa “Día a día”, en el 2007, y desde entonces, han sido inseparables. Coinciden en que guardan muchos parecidos, entre ellos su sensibilidad, sentido del humor, amor por la música, disciplina y el despiste.

“Nosotros tenemos una amistad bien bonita y hemos llorado, reído… ¡Ay, Dios mío!”, manifestó Raymond. “Es así, no nos podemos juntar porque enseguida lloramos”, agregó Dagmar.

“La gente se ha identificado mucho porque nosotros somos como somos. A cada rato Dagmar me dice ‘tú no tienes por qué hacer esto’”, comentó Raymond, toda vez que la animadora le indicó que es cierto, que no tiene por qué caminar, pero que se lo agradece.

“Él vino a este mundo, aparte de para hacernos reír, vino también a ayudar y eso es parte de su trayectoria”, compartió Dagmar. Sobre algunas de las anécdotas vividas en esta década de “Da vida”, Raymond Arrieta recuerda la vez que Dagmar se mareó mientras caminaba al lado suyo. Ella, en cambio, rememora una vez que al animador le subió la presión y tuvo que caminar un tramo por él en lo que se recuperaba. La animadora ha caminado tramos junto al artista en ocho de las diez ediciones de la caminata.

Cuando se le preguntó a Dagmar cómo esta caminata la ha fortalecido y ayudado en sus tratamientos contra el cáncer, dijo que ha sido un apoyo sin precedentes. “Cuando yo veo ese mar de gente detrás de él, esa es mi fortaleza”.

Con ella coincidió Raymond Arrieta, quien confesó que a solo horas de iniciar esta décima edición de Da vida siente una mezcla de emociones. “Yo sé que tan pronto me pare mañana (hoy) en el escenario y vea a los compañeros, cada paso que dé, cada día que pase, será más difícil porque somos una familia”.

El comediante admitió que continuaría caminando, pero ante el pedido de su familia, que está preocupada por su salud, decidió parar. “Conmigo no hay problema, pero es la cuestión emocional. Creo que van a seguir celebrándose caminatas en las que yo estaré vacilando en el sonido y lo que haré es mandar a otro artista a que coja el golpe, a que esto le cambie la vida”, concluyó el actor ante la mirada orgullosa de su amiga, esa que hace una década lo impulsó a dar vida paso a paso.