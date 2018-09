Nueva York - La cadena televisiva CBS, antes conocida como Columbia Broadcasting System, anunció hoy, domingo, que Leslie "Les" Moonves renunció a su cargo como director ejecutivo de la empresa al salir a la luz pública que seis mujeres adicionales lo acusan de conducta sexual inapropiada.

La revista The New Yorker reveló las nuevas acusaciones de las seis mujeres, incluyendo, supuestamente, que Moonves las forzó a realizar favores sexuales y que el ejecutivo tomó represalias cuando rechazaron sus avances. Moonves admitió sostener relaciones con tres de las mujeres, pero dijo que fue de manera consensual y que nunca utilizó su posición en la empresa para afectar sus carreras.

Otras seis mujeres acusaron a Moonves de conducta inapropiada en una historia de The New Yorker publicada el mes pasado. La junta de directores de CBS, supuestamente, ya discutía los términos para la salida de Moonves antes de que salieran a relucir las nuevas acusaciones de hoy, domingo. Un portavoz de la junta de directores no contestó llamadas de The Associated Press para una reacción.

Moonves se unió a CBS en el 1995 como director de la división de entretenimiento, y ha fungido como el director de la emisora desde el 2006. Moonves estuvo a cargo de los programas de CBS, al igual que de la emisora de televisión por cable Showtime y otras marcas. Bajo su dirección, CBS se ha mantenido como la cadena más popular en los Estados Unidos al contar con programas como "The Big Bang Theory" y "NCIS".

El éxito global de la empresa convirtió a Moonves en uno de los ejecutivos mejor pagados y más poderosos de la industria. Moonves mantuvo su puesto pese a las acusaciones en su contra mediante la historia publicada el mes pasado.

Una de las mujeres, Phyllis Golden-Gottlieb, dijo que llevó una querella ante la Policía de Los Ángeles el año pasado, pero el cuerpo policial declinó investigar debido a que había pasado el plazo de prescripción. Golden-Gottlieb indicó que Moonves la agarró por la cabeza y la obligó a tener sexo oral mientras era un ejecutivo en la casa productora Lorimar en la década de los 80.

En otra ocasión, sostuvo Golden-Gottlieb, un enfadado Moonves la empujó fuertemente contra una pared. Además, al resistirse a otros avances del ejecutivo, Golden-Gottlieb sostuvo que sus oportunidades de avanzar en la empresa se congelaron.

"Definitivamente arruinó mi carrera", dijo Golden-Gottlieb a la revista.

Mientras, Jessica Pallingston resaltó que Moonves la obligó a tener sexo oral en su primer día como asistente del ejecutivo en la casa productora Warner Bros. Varias mujeres también acusaron a Moonves de tocarlas indebidamente.

Por su parte, Moonves dijo a la revista, mediante comunicación escrita, que las "horrorosas acusaciones" en su contra son falsas, pero admitió haber tenido relaciones con tres mujeres antes de comenzar a trabajar para CBS.

"Nunca he utilizado mi posición en la empresa para entorpecer las carreras de ninguna mujer. En mis 40 años trabajando, nunca había escuchado acusaciones tan perturbadoras. Solo puedo pensar que han salido a la luz pública, décadas después, como parte de un ataque coordinado para destruir mi nombre, mi reputación y mi carrera. Los que verdaderamente me conocen saben que la persona que describen en este artículo no soy yo", añadió Moonves en la comunicación escrita.

Entretanto, la empresa explicó ha tomado las acusaciones "con gran seriedad" y que ordenó una investigación. CBS ya investiga a Jeff Fager, exdirector ejecutivo de la división de noticias y exproductor del programa "60 Minutes", por, supuestamente, permitir un ambiente de trabajo hostil hacia las mujeres.

De acuerdo a varios analistas, es posible que Joseph Ianniello, director ejecutivo de operaciones de CBS, asuma el rol de Moonves de manera interina.