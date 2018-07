El astro boricua Ricky Martin se apunta un logro más en su carrera al ser reconocido en su calidad de actor con una nominación al premio Emmy a la mejor actuación de reparto en una serie limitada por su trabajo en la producción “The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story”.

En la serie transmitida a principios de 2018 por el canal FX, Martin encarnó a Antonio D’Amico, el compañero sentimental del diseñador de moda Giani Versace al momento en que este fuera asesinado por Andrew Cunanan el 15 de julio de 1997 frente a su residencia en Miami Beach.

Ricky Martin, quien recientemente culminara una importante serie de presentaciones en Las Vegas, rápido reaccionó a la nominación a través de la red social Twitter.

“Yes yes yes!!!!!! I’m so happy and humbled about this nomination. I think my head is about to explode. Joy joy joy THIS IS CRAZY!!! Thank you”

Además de Ricky Martin, otros miembros del elenco de la mencionada serie recibieron nominaciones, a saber: Darren Criss, quien encarnó al asesino en serie, Edgar Ramírez, quien dio vida a Versace, Finn Wintrock, quien interpretó a la primera víctima de Cunana, y la española Penélope Cruz, quien interpretó a Donatella Versace.

El drama también compite a la mejor producción en su categoría de serie limitada.

Los premios Emmy que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense se entregarán el 17 de septiembre en una gala que se transmitirá por la cadena NBC.