Tras referirse de una manera inapropiada y vulgar sobre Ivanka Trump, la comediante canadiense Samantha Bee se disculpa con la hija del presidente de Estados Unidos por las palabras ofensivas utilizadas durante su programa en TBS.

Durante el show “Full Frontal”, Bee hablaba sobre la política de inmigración del mandatario estadounidense Donald Trump, y entrada ya en el tema, a la humorista se le hizo fácil llamar a Ivanka una “feckless c..." (irresponsable).

Aunque eso no solo fue lo que hizo reaccionar a la Casa Blanca, si no también al "recomendar" a Ivanka vestir de forma sugerente para hablar con su padre.

"¡Él te escucha! ”Ponte algo ajustado y escotado y dile a tu padre que lo detenga. ¡Dile que fue algo de Obama, y mira cómo va!", expresó la comediante al referirse a la hija del presidente Trump.

Bee hizo de esa forma un llamado a Ivanka para que hablara con su padre y frenar la política migratoria que separa a los niños de sus padres.

Pero esas palabras, llegaron hasta la Casa Blanca, que no tardó en reaccionar.

"El lenguaje utilizado por Samantha Bee anoche es vil y vicioso. El silencio colectivo de la izquierda y sus aliados de los medios es espantoso", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

"Los comentarios y el show desagradables de [Bee] no son aptos para ser transmitidos, y los ejecutivos de Time Warner y TBS deben demostrar que tales blasfemias explícitas sobre las mujeres miembros de esta administración no serán toleradas en su red", destacó el comunicado de la Casa Blanca.

Tras generar polémica, la propia Samantha emitió un comunicado disculpándose por los dichos contra Ivanka.

“Me gustaría disculparme sinceramente con Ivanka Trump y mis televidentes por usar un improperio en mi programa para describirla anoche”, dijo Samantha Bee.

"Fue inapropiado e inexcusable. Crucé una línea y lo lamento profundament", destacó el mensaje que fue compartido por la comediante en su cuenta de Twitter.

I would like to sincerely apologize to Ivanka Trump and to my viewers for using an expletive on my show to describe her last night. It was inappropriate and inexcusable. I crossed a line, and I deeply regret it.