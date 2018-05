El actor puertorriqueño Shalim Ortiz participará en la nueva serie de televisión de la cadena estadounidense ABC, “Grand Hotel”, la cual está basada en la exitosa serie española del mismo título. La historia, aún sin fecha de inicio de grabaciones, será protagonizada por la actriz boricua Roselyn Sánchez y dirigida por la artista estadounidense Eva Longoria.

“La noticia llegó hace un par de días, pero la espera fue medio tensa para Roselyn y para mí porque estábamos en el mismo bote hasta que nos confirmaron. Es un proceso que conlleva paciencia hasta ver que una cadena americana se decide a aceptar el piloto”, compartió el también cantante.

La historia se desarrolla en un hotel en Miami Beach, pero el galán no pudo precisar si la historia transcurrirá en una época pasada o en la actualidad.

“Mi personaje se llama ‘Mateo’ que en la versión original es ‘Diego Murquia’, el administrador de uno de los hoteles en Miami que pertenece a una empresa familiar. Él trabajó varios años con el dueño y ahora maneja todo el staff. Surgen muchos conflictos dentro de ese hotel que hace que la trama vaya ‘in crescendo’”.

Según la serie original, “Diego” es el principal antagonista y villano de la serie, y se casa con la protagonista, hija de los dueños del hotel. ¿Es esa la cronología de tu personaje?

“No sé si mi personaje se va a llevar paralelo con la historia original, hasta ahora hay muchas similitudes pero es una versión completamente diferente”.

Roselyn -por su parte- hará de “Gigi”, esposa del personaje que interpreta el actor mexicano Demián Bichir que no existía en la versión española.

“(La cadena) ABC está apostando a todo lo latino, no obstante Eva Longoria se ha ocupado en aclarar que esta no es un serie latina aunque participan bastantes actores latinos, pero diversificándola con un actor australiano y artistas norteamericanos, porque es toda en inglés. Somos muchos personajes principales, once en total, que son muchos, tomando en cuenta que cada año se vuelve mucho más ‘milagroso’ cuando te llaman para una noticia positiva. Que uno sea el actor que necesita la cadena, el que están buscando… ABC ha sido conocida por apostar a las minorías y qué gran bendición que haya tantos personajes latinos principales”.

Reconoce el artista que Eva Longoria ha estado a la cabeza de esos cambios que han seguido impulsando historias que involucran a los latinos.

“Más importante aun sacándonos de los estereotipos, personajes que normalmente nos ofrecen en Los Ángeles como el del valet parking, el jardinero, el entrenador o el coach”, señaló.

El hijo de la actriz y cantante Charytín Goyco lamenta no haber podido viajar a Puerto Rico para ver la comedia “Hijas de su madre”, en la que actúa su progenitora, pero está feliz porque ha sido un éxito y su mamá está donde siempre quiso desde que su papá, el productor Elín Ortiz murió, “en Puerto Rico cerca de papi”.

El reconocido actor continúa enamorado yviviendo con la actriz mexicana Tania López en México tras su divorcio de la presentadora Leslie Ann Machado, madre de sus tres hijos.

“Sigo enamorado todavía, y muy enamorado”. Al preguntarle este diario cuándo sería el matrimonio, dijo “dame un par de meses y repíteme la pregunta, ahora estamos muy bien”.

Entre sus últimos trabajos se encuentra “Tres milagros”, una película mexicana en la que interpreta a un tipo rudo.

Asimismo, Shalim filmó la trilogía “El tíguere Rubirosa” basado en la vida del playboy dominicano Porfirio Rubirosa.

“Hago el papel de Ramfis Trujillo, el hijo del dictador Trujillo. Grabamos tres películas en dos meses que cubren cuatro décadas para Claro TV. Mi personaje es un hombre rudo, controversial. La gente que lo conoció cuenta que fue prominente en la era de Trujillo y que lo que hacía era muy fuerte”, concluyó.