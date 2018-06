Miami - El canal de televisión Telemundo anunció este jueves que ha puesto en "suspensión indefinida" a dos integrantes del elenco de uno de sus programas que aparecieron en pantalla haciendo el gesto de rasgarse los ojos para burlarse del equipo surcoreano en el Mundial de fútbol Rusia 2018.

"Nuestra compañía se toma este tipo de comportamiento inapropiado muy en serio porque es contraria a nuestros valores y estándares", señala un comunicado del canal estadounidense para la audiencia hispana.

La medida disciplinaria afecta al chef James Thahhan y a Janice Bencosme, que forman parte del elenco de "Un nuevo día", los cuales celebraron el pase de la selección de México a la segunda ronda del Mundial junto a sus compañeros cuando el programa estaba en el aire el pasado miércoles.

Thahhan, copresentador del programa, se estrechó el rabillo de los ojos con los dedos en un claro signo al equipo surcoreano que posibilitó la clasificación de México para octavos de final al derrotar a Alemania y la encargada de la información meteorológica Benscome le imitó en medio de una algarabía.

Dear @Telemundo @TelemundoSports & @TLMDPR , whoever this guy is on the left needs to get fired ASAP for being a racist on air. If someone were to say or make racist gestures about Latinx folks we'd ALL be up in arms & this is no different #SayNoToRacism #TelemundoMundial pic.twitter.com/SvzSednPAd