El estreno de la novena temporada de "The Walking Dead", ha generado gran expectación entre los espectadores. La razón es que, en los nuevos capítulos, tendrá lugar un importante suceso: Rick Grimes deberá desaparecer de alguna forma.

El actor protagonista de la producción, Andrew Lincoln (Grimes en la serie), informó a fines de mayo que dejará de participar en la ficción para tomar nuevos proyectos cinematográficos. La conclusión de los fanáticos ante esta noticia, es que Rick va a morir.

Hace algunos días, medios del espectáculo publicaban que Lincoln fue visto tomando un avión a Londres desde el set de grabación, después de que se grabaran los primeros seis episodios de la nueva entrega.

En respuesta a las especulaciones, la cuenta oficial de Twitter de la serie publicó el mensaje: "No creas todo lo que escuchas".

La teoría que más se ha repetido en redes sociales, es que Rick moriría en el quinto capítulo, incapaz de soportar la muerte de Carl, el enfrentamiento con Maggie y Daryl y todo en lo que se han convertido.

En medio de la intriga, FOX decidió liberar el afiche oficial de la novena temporada. En la imagen, aparece Rick en el centro, sin su tradicional cabello largo.

Quien se ausenta en la imagen es Negan, una señal de que podría perder algo de protagonismo tras ser el gran villano de las últimas dos temporadas.



Don't believe everything you hear

Si bien Rick podría morir, también existe la posibilidad de que solo se ausente por un tiempo y vuelva en gloria y majestad, algo que ya ha hecho antes la producción.

La novena temporada de "The Walking Dead" llegará en los próximos meses primero en FOX Premium y en la App de Fox.

Here’s your first look at #TheWalkingDead Season 9 ?? What do you think?? pic.twitter.com/8tYCwaXBck