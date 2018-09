La despedida de la serie de comedia The Big Bang Theory , tiene a sus protagonistas, y al público, totalmente revolucionados. Mientras varios de sus intérpretes no pudieron evitar ponerse melancólicos y compartir con sus fans algunas palabras de despedida, como hicieron Kaley Cuoco, Mayim Bialik o JimParsons, los rumores alrededor de qué puede suceder en la última temporada no dejan de circular.

Y un artículo de TV Line comenzó a despejar el camino con respecto a cuál podría ser la bomba del año en la popular comedia, y qué otras líneas argumentales estarán cerca de resolverse en el gran final de la longeva serie.

El coordinador de la ficción, Steve Holland, comenzó con munición liviana y expresó: "La búsqueda de Raj (Kunal Nayyar) por encontrar a su gran amor será uno de los grandes puntos de la temporada".

Por otra parte, Sheldon (Jim Parsons) atravesará los próximos episodios comprendiendo las implicancias de su matrimonio con Amy: "Él descubrirá que no solo se casó con Amy, sino con toda su familia, y entablará una amistad con los padres de su esposa".

Pero, sin lugar a dudas, el que promete ser el corazón de la temporada es el momento crucial al que se enfrentarán Penny (Kaley Cuoco) y Leonard (Johnny Galecki) cuando planteen la posibilidad de convertirse en padres.

Sobre ese tema, Holland comentó que los personajes se sincerarán sobre si quieren o no tener un bebé, y ese será uno de los condimentos más importantes de la temporada final.

En ese marco, y teniendo en cuenta que The Big Bang Theory desde hace varios años pone el foco en las relaciones afectivas de sus protagonistas, no sería de extrañar un último capítulo que presente un salto en el tiempo, y encuentre a Leonard y Penny sumergidos en la crianza de un pequeño (o pequeña) Hofstadter.