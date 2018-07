La nueva edición de la competencia “Chopped: Grill Master”, de la cadena Food Network, contará con el talento del chef de ascendencia puertorriqueña Christopher Prieto. Nacido en Richmond (Texas), de padres puertorriqueños, Prieto aprendió desde niño a cocinar al BBQ con el sabor puertorriqueño.

Lo que comenzó como una afición se ha convertido en su profesión y pasión de vida. Prieto abrirá próximamente el restaurante Prime BBQ, ubicado en Knightdale, Carolina del Norte, donde reside con su familia. El chef, además, ha escrito varios libros sobre el tema y ofrece clases y talleres/terapias a veteranos utilizando el arte de cocinar al barbecue como herramienta de sanación.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Prieto se mostró feliz de esta oportunidad y aseguró que hará todo lo posible por ganar y brindarle esa alegría a Puerto Rico, donde vivió el huracán María, el cual coincidió con la celebración de su décimo aniversario de bodas.

“Es una oportunidad maravillosa y es algo para lo que he estado trabajando durante años. Será una nueva plataforma para mostrar mi talento y para enseñar la tradición con la que me crié”, reveló en inglés, ya que, aunque entiende español no lo habla.

Esa tradición a la que se refiere es la mezcla del sabor puertorriqueño con la manera de cocinar estadounidense. “Lo que me distingue es la manera en que hago american barbecue, pero con el twist puertorriqueño”, dijo Prieto, quien cuenta con su propio adobo e incluye entre sus creaciones el lechón a lo boricua.

Prieto dijo que lo que precisamente le atrajo a Food Network sobre su propuesta es esa mezcla de sabores y estilos, que combina. Comentó que logró su participación en “Chopped”, luego de recibir una llamada de la cadena. Luego de varias entrevistas finalmente fue seleccionado para participar junto con otros cincos chefs.

“Estoy listo para competir y estoy confiado en que ganaré. Llevo 14 años compitiendo profesionalmente a nivel de Estados Unidos y he ganado varios premios. Además, creo que el sabor que propongo es diferente al de otros chefs porque tengo todos los sabores de la comida puertorriqueña. Cada pedazo que cocino tiene ese sabor”, manifestó.

El chef narró que su amor por este estilo de cocinar lo aprendió de su padre, un ponceño quien partió a Texas a completar su doctorado, y se quedó por allá. “Una de sus cosas favoritas es comer lechón y viajar por distintos sitios parando y comiendo, así que desde niño eso formó parte importante de mi vida”. De su madre, quien también es ponceña, aseguró que también aprendió ese estilo de cocinar muy puertorriqueño. Pero criado en Texas tambiénaprendió a amar esa tradición americana de cocinar al barbecue.

“¿Por qué somos reconocidos los puertorriqueños? Por nuestra tradición y por nuestra herencia de la que nos sentimos muy orgullosos. Por eso creo que siento una gran atracción por el barbecue, porque detrás de todo hay una tradición sobre cómo se cocina, cómo se sirve, sobre el sabor. Lo que he querido es combinar esas tradiciones del sabor americano y puertorriqueño y combinarlo porque al final hablan de una tradición muy arraigada”, expresó.





Christopher Prieto aseguró que viaja prácticamente todos los años a Puerto Rico, pues tiene familia en Ponce. Su viaje más reciente a la isla fue en septiembre, fecha que coincidió con el azote del huracán María. Narró que se quedó con su esposa, madre y otros familiares en una casa en Ponce, donde pasaron el ciclón. Relató que después del evento, estuvo varios días abriendo camino con un machete junto a varios vecinos de la comunidad donde se alojó. Cuando finalmente logró llegar a San Juan, permaneció con su familia tres días en al aeropuerto de San Juan tratando de salir del país. En medio de toda esa situación, su esposa le dijo que estaba embarazada.

“Fue intenso, pero aprendí como perseverar y toda esa situación me hizo más fuerte. Me dije ‘este es quien yo soy y esto tiene que ser parte de mi historia’. Cuando volamos de vuelta no queríamos hablar a nadie de lo que pasó. Recuerdo que cuando llegamos al aeropuerto de Miami había gente sirviendo café, pasando un buen rato, y quería gritarle a todo el mundo, ¡vayan a Puerto Rico y ayuden!, porque allí era como si no pasara nada”, compartió.

Precisó que debido a toda esa experiencia es que desea más que nunca lograr esa victoria en “Chopped” para que el público conozca un poco sobre Puerto Rico, su gente y sus tradiciones.

“Me siento muy orgulloso de mi familia, de donde vengo y de lo duro que trabajamos para estar hoy aquí. Creo que esta situación del huracán nos hará más fuerte”, concluyó.

La nueva edición de “Chopped” estrena el 31 de julio, a las 9:00 p.m. por Food Network.