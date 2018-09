Quedan sólo unos días para que regrese "Grey's Anatomy" a la televisión en Estados Unidos. La exitosa serie de Shonda Rhimes, estrenará su temporada número 15 en medio de la expectación por el futuro de Meredith Grey (Ellen Pompeo) y la llegada de nuevos personajes.

La ansiedad de los fanáticos del programa, se ha visto incrementada luego de que ABC publicara un avance que revela inesperados giros en su trama, caras nuevas, y un enlace amoroso que lo hará cuestionar todo.

Los nuevos episodios, mostrarán a un agitado Memorial Grey Sloan recibiendo a dos jóvenes doctores.

Además, se revela un embarazo con el regreso de la doctora Teddy Altman (Kim Raver), y la doctor Meredith Grey se desmaya por su nuevo interés amoroso, el doctor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti).

El capítulo de dos horas, que abrirá la temporada, se llamará "Con una maravilla y un deseo salvaje/ Rotos juntos".

En la sinopsis se indica: "Meredith aparentemente está distraída y lucha por mantenerse enfocada, y Maggie (Kelly McCreary) se encuentra a sí misma como guardiana de un gran secreto mientras Amelia (Caterina Scorsone) y Owen (Kevin McKidd) intentan descubrir su relación".

