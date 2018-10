La cantante Yuri está lista para contar los más profundos secretos de su vida en su bioserie que se planea realizar para el próximo año, y la cual le gustaría que sea protagonizada por la actriz Fernanda Castillo, famosa por su papel de Mónica Robles en la serie "El señor de los cielos".

En entrevista con el periódico Reforma, la mexicana dijo que le gustaría que el público conociera más a la mujer, que a la artista.

La cantante, originaria de Veracruz, México, dijo estar segura que su bioserie tendrá mucho éxito, ya que hay demasiadas cosas de su vida que no se conocen y que está decidida a revelarlas sin censura.

"Creo que mi vida jalará mucho rating, porque hay cosas que ustedes no saben en lo absoluto y mira que soy un libro abierto", aseguró la intérprete de"El apagón".

"Cosas que yo viví con mi madre muy fuertes, con algunas parejas, no vengo a exhibirlos a ellos, porque es mi historia, no la de mis parejas, pero sí voy a decir la verdad. Yo no tengo tapujo (lío)", precisó la cantante de 54 años.

Yuri admitió que su vida ha tenido momentos polémicos, pero que ella está dispuesta a plasmarlos en la pantalla chica, a pesar de que los productores le han pedido que se mantenga al margen de ciertas cosas.

Reconoció que su bioserie desatará muchas críticas en su contra, principalmente por su fe cristiana.

"Dirán: 'Ay, mira, la Yuri, quién la ve tan cristianita', pero por eso soy cristiana, porque si no me hubiera acercado a Dios, no estaría platicando todas las cosas que he vivido", comentó la intérprete de "Amiga mía".

En ese sentido dijo que su acercamiento a Dios la alejó de las cosas negativas que había vivido, aunque no entró en detalles, y fue tajante al asegurar que de no haber sido así, su destino hubiera sido otro y ya estuviera "bajo tierra. Muerta. Definitivamente".

A pesar de que aún no cierra las negociaciones para su bioserie, Yuri aseguró que se realizará hasta el próximo año.

Respecto a la fiebre de los artistas por realizar sus bioseries, comentó que a su parecer, a la de su amigo y compatriota Luis Miguel, le faltó mucho por contar, y que espera que lo haga en una segunda entrega.

La cantante aseguró que así como "ella" apareció en "Luis Miguel. La Serie", también "El Sol de México" estará presente en su historia, aunque no precisó en qué momento de su vida aparecerá el cantante mexicano.