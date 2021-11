Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

¿Qué consejo no te dieron cuando niño, pero te hubiera gustado recibirlo? Me refiero a palabras que hubiera hecho tu adultez más feliz. La ganadora del Oscar, Sandra Bullock reveló los consejos que ella hubiera querido escuchar cuando era niña. Vi su conferencia en un video de Youtube cuando la actriz les cayó de sorpresa a los graduados de una escuela donde dio una charla muy divertida que llegó al corazón de todos. Bullock comenzó: “Lo que voy a decirles, hubiera querido que me lo dijeran cuando era pequeña, y es precisamente lo que yo le digo a mi hijo de 4 años”.