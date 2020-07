Los pasados días, los titulares de los tabloides alrededor del mundo han sido copadas por la saga que viven el rapero Kanye West y su esposa Kim Kardashian. Como se reveló hace más de un año, el cantante sufre de trastorno bipolar una condición donde la persona tiene cambios inusuales en su estado de ánimo y se le hace complicado controlar sus emociones.

Esto lleva a que la persona con la condición se sienta en ocasiones muy feliz y animado, siendo más energético y activo de lo normal. En este caso, este comportamiento se le conoce como un episodio maníaco. Ahora bien, luego de unas semanas, la persona podría pasar a sentirse bien triste, deprimido, con poca energía y menos activo de lo habitual. A esto se le conoce como un episodio depresivo.

Esta condición, que también se le conoce como enfermedad maníaco-depresiva, es muy complicada de diagnosticar, por lo que es muy posible que muchas personas la tengan, pero no lo sepa. Este desconocimiento podría provocar un sinnúmero de problemas entre parejas.

“Cuando una persona está pasando por un episodio maníaco, por ejemplo, es posible que la pareja no entienda por qué está elevada, por qué gastó tanto dinero, por qué llevó a cabo acciones que están fuera de su carácter, por qué está discutiendo y peleando todo el tiempo, entre otros detalles”, indicó el Dr. Ángel Martínez Irizarry, psiquiatra de adultos, con una subespecialización en niños y adolescentes, del Hospital Panamericano en una entrevista realizada en 2018. “Es por eso que es muy importante que si la pareja nota que la persona está actuando de manera muy inusual, lo convenza de ir a un profesional de salud mental”.

Según un estudio publicado en la revista “Psychology Today”, en noviembre de 2003, el 90 % de las personas con trastorno bipolar que se casan terminan divorciados de su pareja; algo que el psiquiatra Martínez Irizarry entiende que se debe al desconocimiento de la pareja para tratar al paciente en momentos en que tienen esas subidas y bajadas en su estado de ánimo. De hecho, según el estudio “Viviendo con el trastorno bipolar: el impacto sobre los pacientes, cónyuges y su relación marital”, publicado en la revista “Bipolar Disorders” en el 2016, dadas las altas tasas de divorcio y la volatilidad de estas relaciones, los profesionales de la salud mental deben proporcionar apoyo emocional y práctico tanto para los pacientes como sus cónyuges.

Crónica de la condición de West

Desde que inició la semana, West ha utilizado las redes sociales como medio para defenderse de unos comentarios realizados el domingo en un ‘rally’ político y donde comentó que cuando su esposa estuvo embarazada de su primera hija, North, Kardashian insinúo abortar. Algo que el artista no permitió. Kardashian desmintió que esto hubiera pasado. A raíz de eso, el cantante comenzó escribió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en la cual acusaba a su esposa y su suegra, Kris Jenner de querer “encerrarlo”.

A finales de mayo de 2019 el rapero reveló por primera vez, en una entrevista en el programa de Netflix “My Next Guest Needs No Introduction”, a cargo de David Letterman, que sufría de la condición de bipolaridad. En ese momento West le confesó al presentador que llegó a ponerse en una condición que describió como “híper-paranoíco”, lo que derivó en una severa crisis de su enfermedad. De la misma forma, el artista describió que al experimentar ese torbellino de ánimos, sintió que todo lo que vivía era una conspiración en la que el gobierno estaba “poniendo chips” en su su cabeza, percibía que estaba siendo grabado por alguien y hasta llegó a pensar que todo el mundo quería asesinarlo.

De hecho, el cantante también reveló que en uno de los momentos más difíciles de su tratamiento llegó a estar esposado, drogado y separado de sus seres queridos. En aquel momento, Kardashian aceptó para la revista Vogue que su marido tenía ese tipo de trastorno, indicando que el “proceso emocional seguro” traería consigo nuevas crisis, las cuales estaban preparados para enfrentar.