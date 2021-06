“Hasta que la muerte nos separe” o “el amor aguanta todo” son enunciados culturales que habían perpetuado, pero que se van desvaneciendo con el transcurso del tiempo. Dejar que sean otros quienes dirijan nuestra vida se va convirtiendo en un asunto del pasado, siendo nuestra entera responsabilidad la toma de decisiones, lo que permitimos y lo que no.

Lo mismo aplica a todo lo que se refiere a los asuntos de las relaciones de pareja y la decisión de terminar lo que se dio bajo una constitución familiar, ya sea basada en el matrimonio o en la convivencia, luego de que ambas partes toman la decisión de darse la oportunidad de formar lo que se conoce como familia.

Cabe destacar que cuando hablamos de familia nos referimos a toda constitución compuesta por varios miembros, que puede tratarse de familia tradicional compuesta por fémina y varón, o familia no tradicional, como varón con varón y fémina con fémina.

De acuerdo con la doctora María Berríos, quien es consejera profesional licenciada, en tiempos actuales la convivencia se da de manera total -que es estar todos los días de la semana bajo el mismo techo-, y también la convivencia parcial -en la que están unos días en la residencia de una de las partes y el resto de los días en la otra.

Si bien establece que estamos viendo distintos tipos de composiciones y de convivencias en familia, aclara que ninguna es que está mal o bien, sino que las partes se están moviendo de una manera distinta, cuyas dinámicas pudieran ser saludables o no, puesto a que no a todas les funciona lo mismo.

En el proceso, a lo largo de los años, indica que, en esa convivencia surgen situaciones donde debemos desarrollar la destreza de poder comunicar en qué asuntos estás o no de acuerdo y cuáles son esas áreas de mejoramiento. Asimismo, puntualiza como necesaria la revisión continua de la relación de pareja y su funcionamiento, ver hasta dónde mantener unos hábitos y costumbres, que también se deben ir revisando basándose en la realidad de la situación.

Dentro de esa constitución familiar, Berríos trae a la atención que se arman unos aspectos que tal vez no existían en la etapa de enamoramiento, en esa parte de conocerse o del noviazgo.

“Cuando una pareja decide constituir una familia va llena de ilusiones, compromiso, expectativas. En el diario vivir nos vamos dando cuenta quizás de algunas diferencias en términos de funcionamiento en el área de los roles de familia, en el manejo de las finanzas, el funcionamiento de la parte social, cuánto nos relacionamos afuera, cómo es la relación con las respectivas familias, cuánto tiempo vamos a compartir con esa familia de origen, incluso los controles que se dan, que a veces no se trabajan a nivel de enamoramiento”, señaló la consejera profesional licenciada del Hospital Menonita CIMA, en Aibonito.

Sin embargo, plantea que es cuando se está bajo el mismo techo que nos damos cuenta que tenemos que responder a la pareja y a ese núcleo familiar como parte de nuestra responsabilidad social. Eso implica, decirle a la otra parte si me voy a demorar una hora más, si en el trabajo necesito estar horas extras y si me voy a reunir con amistades, entre otros ejemplos.

La llegada de los hijos cambia drásticamente ese panorama, puesto que la responsabilidad trasciende a lo que es el bienestar integral de los niños y las niñas que se van formando y, que a su vez, van a ir aprendiendo de ese modelaje que sus padres y madres traen consigo de lo que fue su familia de origen.

“Puede haber un poquito de tensión porque quizás yo me eduqué bajo unas disciplinas, normas, reglas y permisología, que posiblemente la otra parte no está tan a fin con la manera en que me crié. De ahí pueden comenzar a existir algunas áreas de retos y de beneficios, donde tenemos que sentarnos para ponernos de acuerdo para ver cuál va a ser la mejor manera de identificar las opciones que sean de mutuo beneficio y, eventualmente, para la niñez. Esa debiera ser la base para cuando se decide convivir en familia”, añadió la consejera profesional licenciada.

Una parte sumamente importante que sostiene las relaciones de pareja es la comunicación, ese instrumento que tenemos para expresar los pensamientos, las ideas, las inquietudes, las dificultades y las preocupaciones. La experta asegura que en el quehacer diario bajo ajoro en el que se vive, es poca la comunicación que se da para el buen funcionamiento del hogar.

La comunicación como base de todo

Según Berríos, quien posee un doctorado en mediación de conflictos en divorcio, existen unos principios de mediación que van a ayudar mucho a dirigir la comunicación cuando queremos trabajar aspectos en donde hay diferencias o alguna situación.

Para tener una comunicación que sea efectiva o asertiva, aquí cuatro principios basados en el Método Harvard, que pueden ser útiles en el diario vivir, a nivel personal y familiar.

Método de negociaciones

Separa a la persona del problema. Al abordar una situación conflictiva, ve directo al problema sin atacar a la persona. Por ejemplo, en vez de decir: “es que tú no me llamas cuando vas a llegar más tarde”, “es que tú no me dices si vas a hacer la compra”, “es que tú no me dices si estás pasando por estrés laboral”. No voy a hablar de la persona, sino de la situación. Recomendación para abordar esas situaciones: “Preferiría o me gustaría que si estás teniendo estrés laboral, yo poder tener conocimiento para aceptar y entender algunas reacciones y acciones”. Del otro modo, te vas a defender, te vas a sentir señalado, atacado o amenazado. Lo que hay es que enfocarse es en las acciones. Concéntrate en los intereses, no en las posiciones. Consiste en concentrarnos en el interés que queremos, en la meta. La posición es la idea de cómo yo voy a lograr la meta. Interés: “Me gustaría que ese día especial podamos compartir con nuestras respectivas familias”. La posición sería cómo lograrlo: “Primero vamos a tu familia porque lo que tienen es un almuerzo y terminamos con la mía, que lo que tiene es una cena”. El interés es que queremos compartir e ir a las dos fiestas cuando se coinciden. Debemos concentrarnos en los intereses y negociar las posiciones. A veces las posiciones llevan compromisos de inhibir, saber a dividir a mitad y no irnos por todo o nada. “La posición es la idea que tengo de cómo podemos hacerlo para ganar el interés. En el caso de los menores, hay que tomarlo con pinzas porque vamos a ver cuándo la familia se separa y está trabajando el bienestar integral de los menores, hay mucha dificultad para concentrarnos en los intereses y no en las posiciones. Estamos viendo muchos padres de irse en la posición de que tienen el derecho del menor y ya eso es así y se pierden los intereses. Es importante concentrarnos en el interés. En el caso del menor, concentrarse en el bien integral y en el mejor ajuste de los menores en la separación”, propuso. Identificar acciones que sean de mutuo beneficios. Es cuando buscamos opciones o alternativas, pues no podemos halar la soga para mi posición. Las alternativas a nivel de pareja muchas veces se dialogan con la intención de que se logre lo que yo quiero y se plantea una realidad distinta. “Lo que se quiere identificar es que sean opciones de mutuo beneficio, con las que se sientan validados, de que cada quien se sienta importante y tomado en cuenta. Esto requiere mucho compromiso, conciencia del otro, madurez, porque en la medida que yo te escuche y esté abierto a tus necesidades, tus prioridades, a tus ideas, la comunicación es más efectiva”, agregó. Instinto en criterio objetivo. Esto lo que dice que yo te voy a ofrecer cosas que yo te voy a cumplir. “En la práctica se ve que las familias, las parejas llegan y por ejemplo dicen, ‘esta despedida de año vamos a pasarlo con mi familia, y te prometo que los próximos años posteriores vamos a pasarlo con la tuya’. Llega el próximo año y otra vez es con la mía”, ejemplificó. Cuando ofrezcan compromiso, tienen que ser cosas que puedan cumplir. Establecer acuerdos que se puedan cumplir y no decirlos por salir del paso. Si no lo vas a sostener, eso sería faltarle al compromiso, al acuerdo y a la comunicación.

“En toda pareja si la comunicación la dirigimos en esta manera, creo que tenemos estrategias y herramientas para dejarnos llevar y tener una comunicación efectiva y basada en las realidades. Claro, esto no está escrito en piedra, los acuerdos se van revisando según las situaciones y a la condiciones y los imprevistos que puedan surgir, por motivos de salud, mudanza, desastre, enfermedad, etcétera”, agregó.

Manejo de la separación

Por lo general, cuando las parejas se unen es porque son afines, comparten metas y actividades. No obstante, durante el camino se pudiera experimentar un cambio en la realidad y entrar en algunas dinámicas donde se incrementa el lenguaje hostil en la pareja, la intensificación del enojo y el malestar; comienzan los controles y la desconfianza, que luego se pueden transformar en celos.

Ante ese nuevo panorama, ¿estar casado o estar en convivencia es un elemento o mecanismo que diga que nos tenemos que quedar en circunstancias que son distintas a las que nos unimos? Negativo. Incluso, la doctora Berríos insta a que se tendría que reevaluar si esa convivencia es necesaria o si llegó el momento de sentarse a dialogar para trabajar lo que es una posible decisión de separación.

“Uno hace el compromiso de convivencia con la persona que tú viste, evaluaste y con la que estabas de acuerdo. Si de repente eso no es lo que no está bajo techo, podemos hablar de ese compromiso. Yo digo que sí a la persona que se podía comunicar, a la que podía manejar su enojo, autorregularse, que podía comunicarse y decir cuándo iba a llegar tarde o cuándo podía llegar temprano, que podíamos aportar en las actividades sociales y familiares. No es esa persona de ahora con descontrol, intensificación, con manifestaciones del enojo, a veces hasta una postura que es intimidante, un tono de voz alto, con vocabulario hostil”, precisó.

En otras palabras, si las circunstancias cambian, el llamado es a nosotros hablar y poder plantear “el compromiso yo lo hice contigo de esta manera, con estas acciones y funcionamiento. Estoy observando unas maneras y acciones que me sorprenden y con las que no estoy de acuerdo y que no voy a permitir”, tomando en cuenta también la responsabilidad de exposición si hay menores.

“La responsabilidad trasciende de nosotros, de no darles un modejale a menores donde hay discusiones de alto contenido de vocabulario hostil ni a conductas de dar puños en las paredes o lanzar objetos. Y velar también por una actitud más sutil que puede incluir tirar puertas fuertemente y caminar aceleradamente de un lado al otro con los puños apretados, donde no hay un buen manejo de tensión”, dijo a la vez que añadió que a veces las personas se unen en convivencia pensando que va a lograr cambios en el otro o la otra.

En el intento de querer cambiar a la otra persona, se dan conductas de comenzar a chequearle el celular y comentarios, tales como: “no deberías vestir así”, “no hables tanto con los compañeros del trabajo”, “tu risa es inapropiada o exagerada”, y “creo que deberías dedicarle más tiempo al hogar”.

“Estos hay que retomarlo a tiempo, poder plantear y trabajarlo. Si eso persiste, y si idealmente hay una intención de que uno cambie su personalidad y que uno modifique al extremo, tendríamos que levantar bandera a tiempo y no esperar”, aseguró.

Tal y como lo explica Berríos, dentro de una relación de pareja es muy importante el que nosotros podamos estar atentos a cómo se va desarrollando la personalidad de la familia y cómo los miembros se van a ir integrando. Se trata de un proceso que es trabajoso porque requiere esfuerzo, comunicación y un interés de lograr lo mejor como constitución familiar. Si eso no está, se está orientando mucho a las personas del derecho que tenemos en tomar decisiones.

“Nadie tiene que permanecer en una constitución familiar, llamada relación de pareja o matrimonio, donde haya lo que se llama maltrato. A esa palabra le pongo un guion “Mal-trato”. La gente cree que maltrato es un golpe o laceración. Maltrato es tratar mal, lo que puede ser un gesto y una privación de algo. Cuando cambiamos el término a “tratar mal” nos damos cuenta del respeto y la dignidad que tenemos todos los seres humanos y eso es algo que no se sacrifica ni vamos a poner a la disposición de otra persona. La dignidad y el respeto van por encima de todo, aun sobre un matrimonio, aún sobre la convivencia. Eso no existe, no hay por qué hay que quedarse ahí”, dijo categóricamente.

La doctora resalta que nunca es tarde para identificar que uno está en una relación de sometimiento y para reconocer que tenemos derecho a vivir en condiciones de dignidad y respeto. No importa en qué momento, es cuando lo identifiquemos y luego tomar acción. “Es el momento de levantarse y tomar decisiones”, insta.

Si la persona que falla a los acuerdos iniciales decide buscar ayuda profesional para que haya una mejor convivencia, primero esta se tiene que dar cuenta que tiene unas áreas de mejoramientos para poder iniciar unos cambios y modificaciones. Resalta que se debe estar atento a las expectativas que se tienen, pues si es para cambiar al otro o para que la otra persona le dé la oportunidad, “a ciencia cierta se sabe que nadie provoca cambios en nadie”.

“Puedo estar toda la vida orando, hablando, dando recomendaciones para que esa persona cambie, pero no tenemos la varita mágica para modificar su cerebro, para que la persona modifique. Si la persona no modifica, me muevo yo. Todos los seres humanos somos responsables de escribir nuestra vida. A veces nosotros dejamos que sean las personas quienes dirijan nuestra vida. Tenemos la responsabilidad y el llamado de nosotros decidir, esa responsabilidad de la vida misma, la vida que elijo vivir, qué permito en esta vida. Lo que no está para efectos no va, no es. Puedo hacer modificaciones y tomar decisiones”, aseguró.

En qué no caer si hay niños en medio de esa separación

Es sabido que mientras mejores relaciones y apoyo se tengan después de una separación es de beneficio para el menor o los menores. La pareja se puede separar, pero los niños nunca se separan de sus padres y madres, a menos que existan circunstancias de riesgo, maltrato o peligro.

Llevarlos adonde consejeros, trabajadores sociales y psicólogos es ideal para clarificarles dudas en cuanto a la constitución familiar y los ajustes que van a ir experimentando.

Siendo mayormente el menor quien más que sufre en este proceso, ser recomienda que en los términos de los acuerdos paternofiliales estos sufran los menos cambios posibles y que, tanto los padres y la madres, sean consistentes en cuanto a valores y normas para que esto redunde en el buen funcionamiento del menor.

Si es una separación cordial, hablada o coordinada, la experta señala que lo ideal es que no dañemos la imagen de papá o mamá ante ese menor, a través de lo que se conoce como la “alienación parental” y la “enajenación parental”, algo que requiere de mucha madurez.

“Se debe tener en cuenta en no caer en lo que se llama el término de ‘alienación parental’, que se refiere al patrón que hay de las partes que componen la pareja de hablar despectivo de los padres. Es como halar la atención hacia una de las partes. Tenemos que cuidarnos de no caer en trabajar lo que es la imagen y el discurso hacia la otra parte”, señaló mientras pone como ejemplo, menospreciar al progenitor a través de comentarios negativos, insultos, ridiculizar y afectar la imagen.

Asimismo, informó que en Puerto Rico en el 2020 se hizo un recurso de ley, que se llama la Ley 70 del 2020, en la que se habló por primera vez sobre trabajar la “enajenación parental”, un recurso para cuando los tribunales están contemplando acuerdos de custodia. Después de un divorcio o separación, según sea el caso, y una vez establecida la custodia de los hijos y/o hijas, el Estado garantiza el derecho tanto de los(as) menores, como de los progenitores, a relacionarse y mantener el apropiado lazo familiar.

“Hay ‘enajenación parental’ cuando por ejemplo, se les rehusa de llamadas telefónicas o se intenta dirigir el contenido de tales llamadas a los hijos. Es cuando papá tiene la visita del menor y la otra parte le organiza una actividad para que no pueda irse con su papá. Es devalorizar e insultar al progenitor, no informarle cuando hay actividades en la escuela”, argumentó.

A veces esto se agudiza cuando una de las partes se reconstituye, que tiene otra pareja y empieza una lucha.

“No tenemos por ciento de amor. No es que el amor lo tengo que diluir en las personas que ame, no es así. Mientras más personas amen y respeten a tus hijos, que para ellos van a ser sus hijastros, hermanastros, padrastros y madrastras, que son los términos, mientas más amor y respeto reciba, es mejor para el menor”, concluyó.