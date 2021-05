La situación de la violencia de género es alarmante en la isla. Los casos más recientes en los que murieron Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas hacen más que poner en el escaparate una situación que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en la isla.

Esto no solo expone lo que ha sido un comportamiento machista y violento que por décadas se ha visto y permitido en Puerto Rico, sino que pone de perspectiva la manera en que se crían y educan a los niños en la isla. Los crímenes violentos de las pasadas semanas llaman la atención de todos y podrían servir como medio para que los hombres reflexionen sobre sus propias conductas y traten de educarse sobre el tema.

Es por eso que le preguntamos a varios expertos en el tema de la masculinidad y la violencia de género en Puerto Rico, para conocer más en detalle sobre estos temas y dónde los interesados podrían conocer más sobre el tema.

¿Por qué es importante saber qué es la violencia de género?

El principal problema que se afronta en Puerto Rico es que se ve a los seres humanos a través de una perspectiva machista, según Heriberto Ramírez Ayala experto en el tema de la masculinidad y fundador del proyecto “Tipos”. “El resultado de eso es lo que estamos viendo hoy día en la educación, en los medios de comunicación, en la política y las familias. Esa perspectiva machista lo que nos lleva es a generar relaciones desiguales y que se manifiesten muchas violencias en los hogares, mucha violencia en entornos laborales, en entornos educativos y en la calle”, indicó Ramírez Ayala, quien posee un posgrado de la Universidad Jaume I, de España, en intervención con hombres en equidad de género y masculinidad. “Por tal razón, los hombres debemos conocer y educarnos en este tema para tener un propio análisis y ver cómo nosotros, como género, no lo reproducimos”.

Esto puede llevar a que el hombre pueda ser capaz de comprender que el trato en su trabajo o en otro entorno pueda que no sea igualitario con el resto de las mujeres y asuma una postura a favor de los derechos de las mujeres. “Si un hombre no lo denuncia, si somos cómplices, nosotros perpetuamos esas violencias. En la medida que nosotros, como varones, dejemos atrás esa hermandad, ese pacto machista, entonces vamos a poder ir creando espacios que sean equitativos para hombres, mujeres, hombres gays, personas trans y para personas no binarias, entre otras”, añadió.

¿Dónde buscar información?

En Puerto Rico, desafortunadamente no hay muchos grupos ni lugares donde los hombres puedan recurrir para orientarse. Sin embargo, los que existen tiene que navegar contra viento y marea debido a la falta de fondos públicos que se les dedican a estas causas. “Aunque en Puerto Rico no hay mucha gente atendiéndolo, en Latinoamérica, España y Estados Unidos, hay mucha información y hay proyectos que prácticamente su tiempo total es sobre eso. En Puerto Rico, haciendo la asignación, no existe ningún proyecto formal que esté trabajando el tema”, comentó Luis Calderón, psicólogo y “coach” de vida quien trabaja en un sinnúmero de proyecto comunitarios dirigidos a niños y adolescentes. “Los pocos que lo estamos trabajando, lo hacemos en la hora 25 y 26 del día. Son esfuerzos bien orgánicos, porque prácticamente no hay fondos para esto. Los fondos que se utilizan para este tipo de tema, vendrían de los fondos que trabajan con mujeres y, obviamente, las mujeres tienen las manos llenas con todo el asunto de las víctimas. Así que, prácticamente, todo el presupuesto se va para eso y muy poco para el tema de las masculinidades”.

La mayoría de los grupos que buscan educar a los hombres y que está activos en la isla, lo hacen desde estudios de masculinidad, pero con una perspectiva feminista. “Nosotros hemos creado espacios educativos donde le hablamos a los hombres, porque hay varones que se sienten más cómodos si otro hombre le habla del tema”, añadió Ramírez Ayala. “No es lo mismo si una mujer le habla, ya que ahí entra el ‘macharrán’ que todos tenemos adentro, y quizás no se le hace el mismo caso”.

En opinión de Ramírez Ayala, los hombres deben reunirse y provocar una conversación profunda, para que luego haya una acción y pueda haber un cambio verdadero. “Los varones tenemos que reunirnos entre nosotros, para examinar nuestras violencias internas. Pero son conversaciones que se tienen que dar al interior de la masculinidad y ver cómo los varones transforman ese pacto de competencia que tenemos, donde siempre sale perjudicada una mujer”, comentó el experto, quien hacen “performance” donde hace hincapié en los temas de la masculinidad y violencia de género. “Todas esas complicidades, que son violentas hacia el género femenino, o a personas feminizadas, son las que tenemos que mirar y empezar a transformar. Es un trabajo que hay que hacer y que tiene que ser un poco más allá de buscar solamente información. ¿Qué sucede?, que parte de la construcción de la masculinidad es intelectualizar y sobre intelectualizar todos estos temas. Y un hombre me puede decir, ‘yo me sé la teoría’, pero no la practica. Entonces tiene que haber un proceso cognitivo conductual, en donde la persona tiene que meterle mano al asunto y actuar como tal. No se puede quedar solo en palabras”.

Líneas de apoyo para víctimas de violencia de género.

Grupos activos en Puerto Rico

Espacio Tipos

Esta es una organización que nace como una plataforma virtual donde se generan contenidos para educar a los varones sobre las violencias, además de que busca deconstruir y construir otro tipo de masculinidad saludable. La plataforma busca también darle visibilidad a otros hombres que están haciendo acciones positivas y que sirvan de ejemplo a otros. Durante la pandemia han creado los programas “Dímelo Pá”, donde presentan invitados locales e internacionales que hablan de diferentes temas, además de crear talleres donde le hablan directo a los hombres.

www.espaciotipos.com

Instagram / @tipos.pr

Facebook / @espaciotipos

YouTube / @Espaciostipos

Podcast “Entre Hombres PR”

Creado por Eduardo Caro, este es un espacio que atrapa conversaciones de voces masculinas que representan distintas perspectivas. La intención de este podcast es compartir experiencias, vivencias y procesos personales para asistir en la deconstrucción social hacia masculinidades alternas.

Está disponible en las principales plataformas de podcast en el mercado como Spotify y Apple.

Caderamen

Además de brindar orientación y ayuda a las futuras madres y a las que yo lo son, también ofrece programas y orientación dirigido a padres, padrastros, tíos, abuelos, hermanos o primos involucrados en la crianza de un niño. La organización lleva a cabo el taller ‘Encuentros de Hombres y Paternidades’.

787-961-6687

www.caderamenpr.org

Grupo de Reeducación y Readiestramiento para Hombres que Viven y Cuestionan la Violencia en la Relación de Parejas

Reuniones periódicas para hombres que buscan eliminar la violencia entre las parejas y fomentar actitudes emocionales constructivas. Reuniones en grupos los viernes, de 6:00 a 9:00 p.m.

787-562-5635; 787-607-3063

https://www.facebook.com/transformandolaviolencia.org/

Otros hombres

Campaña sobre masculinidades positivas. Accionar sobre la necesidad de nuevas prácticas para construir masculinidades que aporten a una sociedad equitativa.

https://www.facebook.com/otroshombres

Fuera de Puerto Rico

Aquellos que deseen buscar información sobre las masculinidades fuera de la isla, hay otras alternativas: