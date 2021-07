Michelle Matos estaba de regreso a su casa tras salir de un evento musical. Su pareja era DJ y ella decidió acompañarlo esa noche. No recuerda la cantidad de golpes que recibió en el trayecto por parte de quien juraba amarla. Al llegar a su residencia y bajarse del auto, no cesaron los puños, y luego las manos de su pareja fueron a su cuello con el objetivo de estrangularla. La dejó inconsciente por seis horas en su casa. Michelle despertó sin entender la agresión despiadada que había recibido.

Estaba tirada, adolorida, golpeada, destruida y completamente lastimada. Intentaba comprender cuán cercano había estado de la muerte por intención de su expareja. Por suerte, su excompañero no lo consiguió.

Ese día marcó la vida de Michelle. Ella despertó. Despertó de tres años y medio de maltrato psicológico y físico que dejaron cicatrices permanentes, más allá de una cicatriz visible que tiene en el labio superior cuando un perro la atacó accidentalmente luego de ella alimentarlo.

Despertó de silenciar su dolor, de sentirse menospreciada, humillada y avergonzada de estar con un hombre que desde el primer mes de relación comenzó a mostrarse como lo que es: un agresor. Michelle era víctima de violencia machista y aunque admite que “veía las señales, pensaba que podía cambiar y me hice de la vista larga”.

PUBLICIDAD

Callar fue la única herramienta que ella asumió para mitigar su dolor. Sus padres, ni su hija, ni su mejor amiga, Mireddys González, esposa de Daddy Yankee, sabían lo que ocurría en la habitación de la pareja.

“Lo que me hizo callar fue que yo sentía una vergüenza conmigo. No me atrevía decirlo a nadie. Las amigas o la familia por querer ayudar te dicen qué hacer y te crean más presión. Entiendo que todo el mundo tiene su proceso y hay respetarlo”, afirma la maestra de educación temprana.

La cicatriz de su labio la lleva sin vergüenza, sin remordimientos porque las heridas de su alma son más profundas que cualquier golpe físico. Esas cicatrices las ocultó por mucho tiempo hasta decir basta y atreverse a contar su realidad: ser una sobreviviente de violencia.

“Estaba en una depresión. Cuando ocurre lo del accidente del perrito, la gente me decía cómo es posible que tú estés tan tranquila cuando tienes la cara desfigurada. Yo decía: ‘si la gente supiera lo que me está pasando en mi casa y las heridas internas que tengo son peor de lo que el perro me hizo. El perro actuó por instinto, pero en mi casa yo tenía un maltratante. Me lastimaba y me golpeaba”, recuerda la directora de la fundación de Daddy Yankee en República Dominicana, Daddy’s House.

Michelle se refiere al accidente que tuvo en la placita de Santurce al alimentar a un perro abandonado en las calles. Ella se dispuso a darle comida y el animal reaccionó bajo su instinto con una mordida en su rostro que le arrancó casi por completo el labio superior.

PUBLICIDAD

Michelle terminó en el Hospital Centro Médico en San Juan donde le pudieron, al menos, restaurar el labio, que quedó “guindando”. Tiene una prótesis y cada cierto tiempo recibe un tratamiento dermatológico para rellenar el labio, pero esos tratamientos estéticos no pudieron rellenar las emocionales.

Sus cicatrices comenzaron a sanar una vez dijo basta y buscó ayuda psicológica, psiquiátrica y espiritual. Comprendió que nada de lo ocurrido fue su culpa, ya que a su lado dormía un agresor.

“Mi autoestima estaba baja. Al principio no eran golpes, era maltrato emocional. Me convertí en una persona sumisa. Todo ese tiempo trataba de hacer lo que él me dijera para tratar de regresarlo a cuando lo conocí. Realmente no fue así, porque él es un maltratante. Uno piensa que nunca va a salir, ¿qué voy hacer? No soy feliz, pero no sé cómo voy a salir de él. Fue muy difícil. Por eso no se puede juzgar a las mujeres y hombres que pasan por esto. Cuando, al fin, me atreví a hablar comprendí que no solo me causó dañó a mí, sino a todos los que me aman”, afirma Michelle, quien esta semana se atrevió a presentar su primer libro.

Su testimonio como sobreviviente de violencia de género, sus relaciones sentimentales y sus vivencias son los que narra la puertorriqueñaen el libro “Cicatrices”, editado por la periodista y escritora Josefina Barceló. La esposa de Daddy Yankee presentó el libro junto a Michelle en una actividad en Caguas.

Para muchos de los seguidores de “Michi” como la apodan, ella es la amiga y empresaria que trabaja con la esposa de Yankee, otros la identifican como la madre de la hija del fenecido menudo Anthony Galindo o como una de las integrantes del equipo de trabajo del “Big Boss”. “Michi” es todo ello y más, porque detrás de la coraza que exhibe en las redes sociales se ha dispuesto a mostrar su alma y sus miedos para ayudar a otras mujeres a salir del ciclo de la violencia de género.

PUBLICIDAD

“No hay otra forma de salir de esto que no sea hablarlo y buscar herramientas para aprender a superarlas. Quiero llevar un mensaje porque la violencia no tiene género. Todas tenemos algo que contar, pero es para todos porque hay muchos hombres víctimas de violencia doméstica. Quiero ayudar a las que están vivas, a esas mujeres que al leer mi libro se identifiquen y puedan moverse a buscar las herramientas que las lleven al camino de la libertad”, puntualiza la maestra que continúa con sus terapias psicológicas.

Un duelo en los ojos de su hija

Otra de las adversidades que presenta en su libro es cómo tuvo que armarse de fuerza para sostener a su hija Elizabeth Galindo, de 21 años, responsable de tomar la decisión de desconectar de un respirador al exmenudo Anthony Galindo, luego de un intento de suicidio.

El exintegrante de MDO que murió el 3 de octubre de 2020 es el padre de la única hija de Michelle. La empresaria fue esposa del cantante y procrearon a su niña en una relación que ella describe “muy buena”. Tanto así, que en el libro describe al fenecido cantante como “el amor de mi vida”.

“Mi hija es muy madura, pero dentro de todo le tocó tomar una decisión muy fuerte que era desconectar a su padre, porque ella era la familia más cercana. Fue muy duro y a ella le afectó mucho. Tuve que explicarle que él tenía muerte cerebral. Fue horrible. Te podría decir que su muerte ha sido uno de los golpes más bajos que me ha dado la vida. Todavía lo lloro y lo sufro. Jamás pensé vivir una experiencia como esa porque de la última persona que pensaba que podía privarse de las vida era Edgardito”, narra Michelle, quien al escribir el libro se dio cuenta que no un tenía final claro, pero el duelo que atraviesa junto a su hija fue la parte culminante para llevar el mensaje de “la gente muere, pero no nos podemos morir con ella, hay que seguir hacia adelante”.

PUBLICIDAD

Después de su matrimonio con el exmenudo, Michelle se volvió a casar y estuvo siete años de relación matrimonial. Se divorció por acuerdo mutuo y mantiene una relación cordial con la expareja. Luego se dio una nueva oportunidad en el amor y fue sorprendida por el agresor. Michelle nunca le radicó cargos ni solicitó una orden protección. Admite que se arrepiente por no tomar acción, pero no se recrimina por ello. Dice desconocer del paradero del hombre agresor.

Optimista del amor, menciona que no se ha cerrado las puertas. “El amor es maravilloso. Dios no regaló este sentimiento. El amor no agrede, al amor no lastima, el amor no insulta, el amor es maravilloso. En un momento encontraré a alguien que me valore y me respete”, puntualiza entre risas.

Michelle ya sanó y ahora desea que otras sanen.

El libro “Cicatrices” se puede conseguir a través de su página www.michellematospr.com o por Amazon.