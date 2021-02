La pandemia ha cambiado el modo en que se llevan a cabo las celebraciones y con toda probabilidad aún estás pensando y buscando qué puedes hacer con tu pareja para pasar un inolvidable día de San Valentín a pesar de las circunstancias actuales.

Si bien es cierto que también se ve afectada esta tradicional celebración, la doctora Alicia Fernández, quien es sexóloga clínica y educadora sexual, indica que las menos afectadas son esas parejas que viven juntas, pero incluso en el mejor de los escenarios este San Valentín ha de ser diferente, aunque no vivan juntos.

La experta recomienda considerar y evaluar con cautela algunos de los planes clásicos del Día de los Enamorados, como por ejemplo irse de escapada en pareja, que es una de las opciones preferidas. Sin embargo, indica que este año se debe tener suma precaución en esa práctica, pues habría que evaluar cómo está el nivel de contagios de COVID-19 en ese lugar fuera del país al que les interese escaparse, los recursos médicos de ese país por si se contagian, las regulaciones de entrada del país a visitar y las regulaciones para regresar a tu país -en este caso el regreso a los Estados Unidos porque salir fuera de este territorio deben regresar con una prueba realizada en menos de 72 horas-, cotejar el costo de la vacuna en ese país y dónde se la pueden poner.

“Hay muchos hoteles que realizan las pruebas de forma gratuita, otros con costo bajo, pero hay algunos donde el costo puede ser de $200 o más. Esto, sin que olviden el riesgo de contagio en los vuelos u otros medios de transportes externos que tengan que utilizar como trenes, barcos, lanchas, etc.”, señaló la también presidenta del Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de Puerto Rico.

Escapadas locales

La escapada a hoteles locales es una opción que puedes considerar, según la doctora Fernández, pero depende también de las normativas de protección que tengan, el cupo establecido y que cumplan con las normas gubernamentales. Ten en cuenta el nivel de contagio de esa área en donde está ubicado el hotel. También puedes considerar una escapada a áreas menos concurridas, como las áreas de turismo interno en áreas rurales.

Ir a cenar a un restaurante siempre hace mucha ilusión, pero asegúrate de buscar uno que se ajuste al cumplimiento de las órdenes ejecutivas y protocolos de higiene y desinfección, donde puedan disfrutar de una espléndida cena romántica sin mucha preocupación.

Se debe tomar en cuenta que, aunque estén vacunados, se debe continuar utilizando mascarillas y desinfectantes, no estar en grupos u áreas que no cumplan con el decreto de la más reciente orden ejecutiva. Incluso, continuar con esta práctica sin importar el país en donde se encuentren.

Celebración en casa

“Puede que la típica cena en casa a la luz de la velas y con banda sonora romántica te parezca un plan muy visto, pero si se utiliza tanto es precisamente porque funciona. Podemos esmerarnos a la hora de preparar un menú diferente o pedir la cena a domicilio. Cabe destacar que si se come mucho, la pesadez y el proceso digestivo no es aliado al encuentro íntimo sexual, lo que puede afectar la llegada del postre”, especificó la sexóloga mientras resalta que si hay algo que la pandemia no va a arrebatar la pandemia es el amor que existe entre la pareja y tener intimidad sexual con algunos toques diferentes como parte de la celebración de este día.

Como para tener contacto físico y sexual, en el que obviamente no se mantiene el distanciamiento, la doctora Fernández insta a considerar:

-Cada miembro debe tener un compromiso de cuidarse y protegerse, según las normas de salud establecidas.

-Realizarse la prueba de detección del corovirus de forma rutinaria.

-Desinfectarse cuando llegue al hogar.

-Mantener una buena higiene oral y corporal es mandatorio.

-Saber que a través del sexo oral no te contaminas con el coronavirus, pero que a través del sexo anal o contacto con trazas de excreta sí se puede contagiar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Por tal razón, se recomienda que para sexo oral, bien sea vaginal o anal, se utilice el “dental dam”, una barrera bucal para tener sexo oral de látex o poliuretano que se usan entre la boca y la vagina o el ano durante el sexo oral.

Tips para disfrutar una noche diferente e inolvidable

-Lo primero es animarse, tener seguridad, confianza en ti, ser creativos, vivir fantasías sexuales. La comunicación sexual entre ambos debe ser buena.

-Planifica actividades eróticas que conozcas y otras que no hayas experimentado con tu pareja, que comiencen a fluir desde lo sutil hasta lo más erótico. Debes conocer bien sus gustos y esto lo obtienen las parejas cuando tienen una adecuada comunicación sexual.

-Es a través de la estimulación de los cinco sentidos que logramos erotizar nuestras parejas. La excitación de los sentidos varía de persona a persona. El aumentar la estimulación de los sentidos puede ayudar a mejorar la experiencia sexual y aumentar los estímulos logrará desencadenar la respuesta sexual explosiva.

Para estimular los sentidos

La sexóloga clínica y educadora sexual informa que hay varias aplicaciones que presentan juegos íntimos sexuales para parejas como, por ejemplo, “Desire” y “Honydee”. Asimismo, ofrece algunos consejos para activar los sentidos.

La vista

- Encender la luz y tener luces de diversos colores

- Iluminación con velas

- Ambientación de habitación (flores)

- Uso lencería y/o accesorios (disfraces)

-Recrear escenas eróticas

-Mantener miradas fijas a los ojos

-Practicar bailes y movimientos sensuales

El oído

-Pon música suave, sensual, instrumental

-Haz sonidos suaves al besar en el oído

-Pronuncia palabras de amor

-Hazle llamadas telefónicas insinuadoras durante ese día

-Utiliza frases no usuales que insinúen y cree expectativas sobre ese encuentro

- Modula el tono de tu voz

- Haz gemidos

- Haz pedidos no usuales

El gusto

-Alimentos afrodisiacos, según The Journal of Sexual Medicine, tales como: fresas, almendras, chocolate, anís, nuez moscada, brócoli, miel, huevos, vino, azafrán, canela, clavo, ostras y sandía.

-Bebidas afrodisiacas de cacao, jengibre, miel, vino y ginebra

-Labiales con efectos de sensación y sabor

-Lubricantes con sabor

-Higiene de la genitalia, uso de olores y sabores

El olfato

-Buena higiene personal y genital

-Perfumes y fragancias que estimulen el deseo sexual como el jazmín, la canela, el sándalo, la vainilla, la rosa o la lavanda

-Feromonas naturales y sintéticas

-Velas, inciensos

-Venda para tapar los ojos y se concentre en el olor

El tacto

-Masajes eróticos

-Caricias sensuales

-Toques por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los dedos de los pies con la punta fina de la lengua, plumilla, pañuelo de seda o la punta de los dedos

-Primero tocar las zonas erógenas secundarias y luego tocar las primarias.

- Uso de variedad de juguetes sexuales

- Provocar cambios de temperatura corporal utilizando sólidos, objetos o líquidos, caliente y frío

- Aceites y cremas corporales