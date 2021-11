Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Es común que las presiones económicas y del día a día, así como la rutina, terminen por enfriar la relación de pareja. Sin embargo hay ciertas señales que a veces pasan desapercibidas, pero que pueden servir como alertas para evitar un deterioro mayor. “Es bien importante que cuando nosotros detectemos algún síntoma de que nuestra relación se está perdiendo, por más pequeño que sea, tratemos de buscar ayuda con un profesional de la conducta o que nos sentemos a dialogar, que tengamos la confianza de poder dialogar abiertamente para que no caigamos precisamente en la rutina y la relación no se dañe por completo”, indicó la sexóloga Ivelisse Cintrón. A juicio de la experta, la comunicación es vital para poder atender cualquier incomodidad que genere un cambio en los comportamientos típicos de la pareja. Cuando las dinámicas entre la relación comienzan a cambiar para mal, es importante, según afirmó, que lo dialoguen entre ellos o con la ayuda de un recurso externo, no necesariamente un profesional.