A sus 36 años, Yarizbeth Ortiz se describe como una mujer realizada, aspiracional y determinada. Es periodista, abogada y actualmente se desempeña como directora de mercadeo digital para una empresa privada. Con Lola, como es conocida entre sus amigos y seguidores, es muy fácil hacer planes. Siempre dispuesta a disfrutar, viajar y compartir conocimiento. ¿Alguna otra cosa? Que nadie se meta con su soltería.

Un día esta visionaria se cansó de que en repetidas ocasiones le cuestionaran que por qué una mujer como ella –preparada, independiente y segura- estaba soltera. Esto, seguido de comentarios como “algo debes tener” o “tú no debes ser fácil de bregar”, como si su estado civil implicara tener algún defecto físico o mental que le impidiera relacionarse con una pareja. Lo cierto es que, la historia de la egresada del Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón se repite todos los días, en distintos escenarios.

“Yo que tú, no exijo mucho o te vas a quedar sola”, le dijeron hace poco en un compartir con amigos, según contó a El Nuevo Día. Aquello le cayó como balde de agua fría a esta “romántica empedernida”, quien afirmó que la sociedad todavía discrimina a los solteros –en particular a los que ya pasaron de 40 años- refriéndose a ellos como “solterones” o “jamones”. Peor aún, los miran con lástima, aunque estén disfrutando a plenitud esta etapa de sus vidas.

Con situaciones como la anterior como inspiración, Ortiz, que también se graduó de la Facultad de Derecho Eugenio María De Hostos, agarró computadora portátil, micrófono y una libreta para compartir con todos -desde la sala de su casa en Viejo San Juan- sus vivencias y lecciones de vida a través del podcast “Soltera codiciada”. Así fue como, sin ninguna expectativa, produjo el primer episodio “Y tú, ¿ya conociste al amor de tu vida?”. Esa misma semana, según contó quien se considera una fanática del amor en pareja, alcanzó 300 reproducciones.

“Dos cosas hoy día son las columnas de ‘Soltera codiciada’. Cuando pasó el huracán María, yo salgo de Puerto Rico a Miami a vivir y llego de repente a la cultura de las aplicaciones para citas. Yo desconocía tan fuerte lo que era la cultura de las aplicaciones para citas como lo es allá en Miami. Y no tan solo desconocer la cultura de las aplicaciones para citas, sino cuán presas están las mujeres de esta cultura. Las conversaciones con mis compañeras de trabajo eran a quién le habían dado ‘swipe right’ la noche anterior, con quién llegaban hablando, con quién salían y ver los rostros cuando de repente estas personas se desaparecían”, relató. En ese momento, Ortiz comprendió que el problema no estaba en la aplicación, más bien en la falta de amor propio, de autoestima y el desconocimiento de que la felicidad no está en las manos de otra persona, sino en uno mismo.

Precisamente, para ayudar a personas como su compañera Mary, la comunicadora continuó alimentando su proyecto que actualmente cuenta con 17 episodios y una comunidad en las redes sociales en la que el 86% de la audiencia son mujeres entre las edades de 28 a 44 años, aunque también la siguen caballeros que se atreven a opinar y hasta sugerir temas. Uno de ellos le solicitó a Lola que hablara sobre cuánto tiempo debe esperar para comenzar a salir con alguien luego de una ruptura.

“Tanto para ese tema, como para cada episodio, me preparo como si estuviera en la universidad. He leído infinidad de libros y he consultado varios expertos con el fin de tener las herramientas para hablar con autoridad, pero al final del día, cuando abro el micrófono, abro también mi corazón y esa ha sido la clave”, explicó Ortiz.

Ahora, en la segunda temporada de “Soltera codiciada”, espera continuar creciendo el proyecto, unirse a recursos expertos en ciertos temas y lanzar un canal de YouTube para conectar de forma más interactiva con sus seguidores que, incluso, trascienden más allá de la isla. La periodista detalló que la escuchan en países como Chile, España y Argentina. Además, cuenta con un blog que lleva el mismo nombre.

“El objetivo es y seguirá siendo el mismo: cambiar el matiz de la palabra ‘soltera’, que para muchas es todavía sinónimo de soledad, estancamiento e infelicidad. Quiero brindarles las herramientas necesarias para que disfruten su soltería plenamente y cuando llegue la persona correcta a sus vidas decidan estar juntos por elección y no por necesidad ni dependencia emocional. Por eso el título, para que cuando tengamos de frente a una mujer soltera, independiente y alegre, en lugar de señalarla como la ‘solterona’, la veamos como una ‘soltera codiciada’ que sabe lo que quiere y no tiene miedo de esperar por lo que merece”, apuntó.

Para fundamentar lo anterior, la productora dio detalles sobre una investigación que realizó Bella DePaulo, una doctora en Psicología de la Universidad de California, y que encontró que los solteros poseen un mayor sentido de autodeterminación, que es esencial para el propio desarrollo personal. Para este estudio se utilizaron más de 800 investigaciones de los últimos 30 años.

“Las investigaciones muestran que los solteros se sienten más autorrealizados a nivel personal y la autosuficiencia y la autodeterminación les resulta beneficioso, pues experimentan menos emociones negativas y son mental y emocionalmente más fuertes”, estableció DePaulo.

Ortiz aprovechó para enviar un mensaje a los solteros que se sienten incompletos e infelices sin una pareja. También a los que piensan que con el matrimonio se alcanza el objetivo principal de la vida: “vivir en parejas y ser felices”.

“Las personas solteras pueden ser tan felices como se lo propongan, y contrario a lo que algunos puedan pensar, no todas las mujeres solteras y alegres le tienen temor al compromiso, al contrario, precisamente lo que no toleramos es estar con personas que no se comprometen con nada y no saben lo que quieren. Así que, para ti, soltera que me lees, si alguien te dice ‘avanza a encontrar pareja que se te va a ir la guagua’, asegúrate de decirle ‘no importa si se me va la guagua porque yo estoy esperando un avión”, subrayó.

“Soletera codiciada” puede escucharse a través de iTunes y Spotify.