Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
24 de agosto de 2025
91°bruma
Estilos de vidaBienestar
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Arranca campaña en favor de los adultos mayores en Puerto Rico

“Hazte Presente” lleva por nombre la iniciativa en la que se han unido diversas marcas para aportar junto al apoyo de la ciudadanía

24 de agosto de 2025 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Puerto Rico más del 45% de los adultos mayores vive bajo el nivel de pobreza, enfrentando soledad, poco acceso a recursos básicos y aislamiento. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Una nueva iniciativa a beneficio de la Fundación Pisadas de Amor bajo el nombre “Hazte Presente”, ha sido lanzada con el propósito de brindar apoyo directo y digno a los adultos mayores que enfrentan situaciones de abandono y vulnerabilidad en la isla.

RELACIONADAS

De hecho, según se informó, en Puerto Rico más del 45% de los adultos mayores vive bajo el nivel de pobreza, enfrentando soledad, poco acceso a recursos básicos y aislamiento.

Por tanto, en un esfuerzo colectivo de Walmart, Colgate, Raid, OFF!, Lysol, Protex, Dasani, Sprite, Coca Cola y Glucerna, fue que nació este proyecto de recaudación de fondos, que consiste en la aportación de un donativo de 25 centavos con cada compra de dos o más productos de estas marcas participantes en cualquiera de las tiendas Walmart alrededor de Puerto Rico, desde el 4 de agosto hasta el 14 de septiembre.

Esto además aplica a las compras en línea para delivery o pick up. Lo recaudado será a beneficio de la Fundación Pisadas de Amor.

Los fondos recaudados permitirán ampliar programas de asistencia alimentaria, apoyo emocional, visitas comunitarias y otros servicios esenciales que transforman la vida de cientos de personas mayores.

“Hemos notado que muchas comunidades de adultos mayores enfrentan necesidades urgentes que a menudo pasan desapercibidas como alimentos, acompañamiento y asistencia en su día a día. Es vital que sean escuchados”, expresó el presidente de Fundación Pisadas de Amor, Julio Enrique Soto Cubano, en declaraciones escritas.

Dicha organización sin fines de lucro lleva más de 10 años dedicada a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en Puerto Rico.

“Agradecemos a estas marcas y su iniciativa ‘Hazte Presente’ por visibilizar con respeto y generosidad las necesidades de nuestros adultos mayores”, añadió.

Los productos participantes estarán identificados en tiendas Walmart, y cada compra será una oportunidad de sumar al bienestar colectivo.

Tags
Adultos mayoresRecaudación de fondosWalmart
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 24 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: