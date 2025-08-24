Arranca campaña en favor de los adultos mayores en Puerto Rico

Una nueva iniciativa a beneficio de la Fundación Pisadas de Amor bajo el nombre “Hazte Presente”, ha sido lanzada con el propósito de brindar apoyo directo y digno a los adultos mayores que enfrentan situaciones de abandono y vulnerabilidad en la isla.

De hecho, según se informó, en Puerto Rico más del 45% de los adultos mayores vive bajo el nivel de pobreza, enfrentando soledad, poco acceso a recursos básicos y aislamiento.

Por tanto, en un esfuerzo colectivo de Walmart, Colgate, Raid, OFF!, Lysol, Protex, Dasani, Sprite, Coca Cola y Glucerna, fue que nació este proyecto de recaudación de fondos, que consiste en la aportación de un donativo de 25 centavos con cada compra de dos o más productos de estas marcas participantes en cualquiera de las tiendas Walmart alrededor de Puerto Rico, desde el 4 de agosto hasta el 14 de septiembre.

Esto además aplica a las compras en línea para delivery o pick up. Lo recaudado será a beneficio de la Fundación Pisadas de Amor.

Los fondos recaudados permitirán ampliar programas de asistencia alimentaria, apoyo emocional, visitas comunitarias y otros servicios esenciales que transforman la vida de cientos de personas mayores.

“Hemos notado que muchas comunidades de adultos mayores enfrentan necesidades urgentes que a menudo pasan desapercibidas como alimentos, acompañamiento y asistencia en su día a día. Es vital que sean escuchados”, expresó el presidente de Fundación Pisadas de Amor, Julio Enrique Soto Cubano, en declaraciones escritas.

Dicha organización sin fines de lucro lleva más de 10 años dedicada a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en Puerto Rico.

“Agradecemos a estas marcas y su iniciativa ‘Hazte Presente’ por visibilizar con respeto y generosidad las necesidades de nuestros adultos mayores”, añadió.