En tiempos en que es tan necesario el amor, la armonía y la alegría, la temporada navideña se presta para poner en práctica estos conceptos, emociones y sentimientos que, sin duda, son fuente de bienestar. Además de ayudarnos a desarrollarnos como personas plenas y felices.

Y lo primero que debemos hacer, como recomiendan los profesionales de la salud mental, es aceptarnos tal como somos y, a la misma vez, amarnos incondicionalmente porque eso es una parte fundamental de buena salud mental. Quiere decir que tenemos la capacidad de apreciar lo que hacemos y lo que somos.

No es una tarea fácil. Sobre todo, cuando se crece en un hogar en el que se enfatiza más en las deficiencias que en las suficiencias. Pero siempre hay formas de reforzar esa autoestima y lograr una mejor calidad de vida, propone el psiquiatra Ángel Martínez . “No dejes el amor de lado, elige siempre estar del lado del amor. Una de las cualidades más hermosas y únicas del ser humano es su gran capacidad de amar”, indica el también presidente de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes (APPNA), mientras enfatiza en potenciar el amor desde todos sus frentes, tanto hacia nosotros como hacia los demás.

PUBLICIDAD

Y, aunque resalta la premisa de que “el amor propio es el más importante”, también indica que es el más difícil de todos”. “Se trata de vernos en el espejo sin temor, sin juzgarnos y salir a la calle sin miedo a ser juzgado. Es entender que primero debemos cultivar el amor interior y fortalecer nuestra autoestima para reconciliarnos con nuestros pensamientos menos positivos y nodejar al amor de lado”.

Para esto, argumenta el doctor Martínez, es importante ser conscientes de cada acción que tomamos, de la manera en que nos hablamos, de cómo nos cuidamos y en especial, en perdonarnos y hacerlo con los demás, en especial con nuestros seres queridos. “Eso no llevaa entender que desde el interior podemos transmitir el amor”.

Sin embargo, el psiquiatra advierte que “no se puede amar a otro más de lo que uno se ama a sí mismo”. Por lo tanto, afirma, es necesario aprender a amarse para poder ofrecer un amor más auténtico y significativo a quienes nos rodean. “Reflexionemos sobre ello, vale la pena”, propone el doctor Martínez

De hecho, según advierten los expertos en salud mental de Mayo Clinic, el anhelo de alcanzar la felicidad es una aspiración común entre las personas, por lo que la ciencia se ha sumado a esa búsqueda, aportando datos, análisis y conocimientos nuevos que arrojan luz sobre este concepto.

“Una vez que sepas qué situaciones afectan tu autoestima, presta atención a tus pensamientos al respecto. Esto incluye lo que te dices a ti mismo (diálogo interno) y cómo ves las situaciones. Tus pensamientos y creencias podrían ser positivos, negativos o neutrales,. También podrían ser racionales, basados en la razón o en los hechos, o podrían ser irracionales, basados en ideas falsas”, plantea Mayo Clinic, tras proponer que te preguntes si esas creencias son verdaderas.

PUBLICIDAD

“¿Hablarías de ellas con un amigo? Si no hablarías de ellas con otra persona, tampoco lo hagas contigo. Tus pensamientos iniciales podrían no ser la única manera de considerar una situación. Pregúntate si tu visión se corresponde con los hechos y la lógica o si existe otra explicación. Ten presente que puede ser difícil reconocer errores en tu forma de pensar. Los pensamientos y las creencias que tenemos desde hace mucho tiempo pueden parecer hechos, aunque sean opiniones”, agrega Mayo Clinic.

En ese sentido, el doctor Martínez también aconseja a que, en lugar de resistirte o sentirte abrumado por los pensamientos o sentimientos negativos, los aceptes. “No tienen por qué gustarte. Solo permítete sentirlos. No es necesario controlar ni cambiar los pensamientos negativos, así como tampoco actuar de acuerdo a ellos. Intenta disminuir el poder que tienen sobre tu comportamiento”.

Por otro lado, hay estudios científicos que demuestran que tener la autoestima alta puede mejorar nuestra relación con los demás, nos ayuda a manejar las emociones y nos reduce la ansiedad y el estrés. “Tener la autoestima alta también puede ayudarnos a mejorar nuestra vida en la escuela y el trabajo porque nos da más confianza en nuestras ideas”, añade el doctor Martínez.

Bienestar y amor propio

“Como todos sabemos, el amor es un idioma universal que nos permite entablar conversaciones en las que abrimos un espacio para que cada opinión sea valorada y respetada, pero en especial para que todos los puntos de vista sean escuchados”, plantea el psiquiatra, mientras resalta que los profesionales de la salud mental definen la autoestima como la confianza que tenemos como personas y el valor que le damos a nuestro aspecto físico, inteligencia, profesión, creatividad o hasta con nuestra capacidad adquisitiva.

PUBLICIDAD

“El amor propio lo relacionan más con el valor y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos, no depende de quiénes están a nuestro alrededor ni de las situaciones o contextos en los que nos desenvolvemos”, argumenta el psiquiatra, quien cree que el mejor regalo que puedes hacerte en esta Navidad es emocional y se relaciona con amarte más.

Precisamente, la psicóloga clínica Thalía Cuadrado ha señalado que hay una relación muy estrecha entre el concepto de amor propio y la autoestima. “El amor propio es un estado en el que cada persona se reconoce como única, que tiene amor hacia sí misma porque reconoce su valor y su espacio en el mundo”. Significa, además, luchar por tu propio bienestar y felicidad y no sacrificarlo para complacer a los demás.

“El problema más grande que ha tenido el amor propio, sobre todo en Puerto Rico, es que aquí se ha desvirtuado mucho con el egoísmo. Sin embargo, es todo lo contrario y, porque me conozco, porque pienso en mí, porque me amo y me respeto, es por lo que también puedo hacer eso (sentir amor) por otra persona”, explica la psicóloga clínica, mientras enfatiza en que si no me amo como soy, es imposible que pueda amar a otra persona

10 claves para mejorar y fortalecer tu amor propio

Algunas recomendaciones de los profesionales de salud mental entrevistados:

1. Es positivo que, durante las fiestas de Navidad, marcadas por las reuniones sociales y las celebraciones, encuentres espacio para el silencio que te permita pensar en ti con más claridad.

2. Prioriza el valor de los regalos emocionales por delante de las compras materiales durante la Navidad. La autoestima no se alimenta a partir del espíritu consumista, sino que es fruto de la inteligencia emocional que te permite valorar lo esencial. El mejor regalo de Navidad es el cariño que recibes por parte de las personas que te quieren.

PUBLICIDAD

3. Si no te gusta la temporada navideña, evita perder el tiempo en quejas. Personaliza este periodo del año para vivirlo de acuerdo con tus circunstancias y a tu orden de prioridades. Más allá de los convencionalismos sociales, existen muchas formas posibles de vivir la Navidad. ¡Elige la tuya!

4. Evita el sedentarismo y disfruta diariamente de un buen paseo. Salir a caminar, respirar aire puro y hacer ejercicio físico es un buen antídoto contra la tristeza.

5. Evita tratar temas pendientes de resolver durante la cena de Nochebuena e intenta centrar tu atención en disfrutar de ese momento en compañía de tus seres queridos.

6. Ninguna familia es perfecta. Sin embargo, el amor aporta una verdadera perfección a aquellas familias que más allá de sus debilidades “luchan por buscar el bien común por encima de cualquier individualismo”.

7. Expresa tus sentimientos de una forma natural. Por ejemplo, expresa tu gratitud hacia las personas que son importantes para ti.

8. Puede que, ante el inicio de un nuevo año, vengan a tu mente muchas metas para alcanzar. Pero es mejor concretar dos en las que quieres centrarte a partir del mes de enero. Dos objetivos con los que de verdad te sientas comprometido.

9. Sonríe a la vida porque la Navidad fluye mejor a partir de la alegría.

10. Recuerda con más frecuencia los momentos bonitos de las Navidades pasadas.

El primer paso para dar amor

De la misma forma, el doctor Martínez enfatiza en la importancia de que el amor que tenemos hacia nosotros mismos sea el primer paso para transmitirlo a los demás. También propone las siguientes metas que se deben poner en práctica en estos días:

PUBLICIDAD

♦ Es necesario aprender a perdonar, reconciliarnos con lo que hemos y nos han hecho, dicho o pensado. “No es olvidar lo que hemos pasado, sino rechazar los sentimientos negativos”.

♦ Crea espacios donde puedas dejar mensajes para un ser querido con el que queremos reconciliarnos o incluso para nosotros mismos “porque donde existen diferencias es donde más debe existir el amor y el respeto”.

♦ Reconocer al otro diariamente. “El amor empieza cuando reconocemos en el otro sus habilidades y aptitudes y se las comunicamos con pequeños cumplidos, que más allá de ser un tema de vanidad, es regalar amor, porque dar amor nos une”.

♦ Reconoce el amor, porque nos permite ser conscientes de que el rencor es sólo una manera de perjudicarnos y de alejarnos de los demás. “Mantenerse en este sentimiento nos afecta tanto física como emocionalmente. La decisión está en nuestras manos, en dar un paso adelante y perdonar no sólo a los demás sino a nosotros mismos”.

♦ La mejor manera para perdonar es la aceptación, el agradecimiento y recordar queel perdón es una decisión que tiene impacto en uno mismo y se debe hacer para mí y no para el otro. “Esta época nos recuerda lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Es por esto por lo que se convierte en el mejor momento para dejar atrás lasdiferencias y volver a reencontrarnos a través de los actos de amor’'.