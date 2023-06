La noticia de que el edulcorante aspartamo podría ser considerado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no toma por sorpresa a la nutricionista Vilma Calderón, quien desde hace años ha advertido sobre la forma en cómo se lanzan al mercado productos, con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) que, al cabo de los años, se comprueba que no son seguros para la salud.

La FDA, de hecho, es responsable de proteger la salud pública y garantiza, como indica en su página web, “la inocuidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos humanos y veterinarios, los productos biológicos y los dispositivos médicos”. También tiene la responsabilidad de mantener la inocuidad del suministro de alimentos (humanos y animales), los cosméticos y los productos que emiten radiación, según publica en su página web.

Pero la relación de los edulcorantes artificiales con algunas enfermedades no es nueva. De hecho, la Clínica Mayo ha publicado en su portal que, desde 1981, los expertos de la OMS y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés), han señalado que el consumo del aspartamo era seguro “dentro de determinados límites” y, como ejemplo, señalan que “la salud de un adulto medio podía correr riesgo si tomaba entre 12 y 36 latas de refresco con este ingrediente”.

Otras investigaciones sobre el uso diario y a largo plazo de edulcorantes artificiales también sugieren que están relacionados con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedad cardíaca y, en general, la muerte.

Cabe destacar que el aspartamo es uno de los endulzantes más utilizados del mundo, presente en gran cantidad de productos como refrescos y bebidas, postres, comidas procesadas, lácteos o chicles, entre otros. Ahora, se espera que la OMS haga público su estudio y su relación con el aumento en el riesgo de desarrollar cáncer. Según se ha informado, la declaración de dos comités de expertos -de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y el Comité de Expertos de la Organización Conjunta sobre Aditivos Alimentarios (JECFA)-, se conocerá el próximo 14 de julio.

Otros productos que también representan riesgos

“Ellos (la FDA) nos dijo que el azúcar era malo (y lo es) y le dieron el visto bueno a los edulcorantes artificiales que tienen impacto glicémico, producen alergias en algunas personas y hasta algunos se han asociado a cáncer y otras condiciones”, advierte Calderón, quien pone varios ejemplos de otros productos aprobados por la FDA que, a largo plazo, han probado tener efectos negativos en la salud.

“Nos dijeron que la mantequilla era igualmente mala para nuestra salud y nos trajeron a la mesa la margarina que es peor ya que sube el LDL (colesterol malo), baja el HDL (colesterol bueno) y aumenta riesgos de cáncer. De igual forma señalaron que la manteca era dañina y promovieron la sustitución por aceites refinados como el de maíz, canola y otros que provienen de granos modificados genéticamente que contienen grandes residuos de pesticidas como el glifosato asociado a cáncer, intestino permeable, alergias y muchos otros problemas de salud”, enumera la también educadora en diabetes, tras recordar la aprobación de las semillas modificadas genéticamente “con la justificación de que eran necesarias para aumentar la producción de alimentos, acabar con el hambre y tener menos uso de los agrotóxicos y ninguna de las tres cosas se logró”.

“Luego de 33 años en el mercado, los resultados son que el hambre continúa siendo un grave problema mundial, se ha incrementado dramáticamente el uso de pesticidas y este tipo de producción de alimentos enfrenta ahora peores y nuevos retos, como las supermalezas”, explica Calderón, quien dice que eso ha llevado a estas empresas a recurrir a “estrategias más peligrosas”. Entre ellas, menciona la creación de nuevas semillas modificadas genéticamente (GMO 2-4-D) “resistentes a uno de los ingredientes del terrible agente naranja”.

“Así que ahora estaremos cultivando maíz y otros granos resistentes a este ingrediente del agente naranja para acabar con las supermalezas (ya que las hierbas crearon resistencia al glifosato) y nuestra comida tendrá residuos de estas sustancias tan detrimentales a la salud”, denuncia la nutricionista, al resaltar que las empresas que producen estas semillas dijeron que eran seguras.

“Por ejemplo en el caso de las semillas Bt (semillas que producen su propio insecticida) nos dijeron que la toxina de la bacteria bacillus turingensis que se encuentra en estas semillas no pasaba a nuestro cuerpo ya que se degradaba en el estómago. Sin embargo, ya se sabe que pasa a nuestra sangre y ha sido encontrada hasta en el cordón umbilical de los recién nacidos”, destaca la nutricionista.

“Nos dijeron que las semillas Roudup Ready (resistentes al glifosato, ingrediente del herbicida Round up y otros) eran seguras ya que el glifosato se excreta a través de la orina y no se acumula en el cuerpo. También aseguraron que el mecanismo de acción (”Shikimate pathway” ) por el que este herbicida actúa solo en las plantas y no en los humanos. Sin embargo, estudios científicos ya han demostrado que el glifosato se acumula en nuestros tejidos y nuestras bacterias en el intestino sí tienen esta ruta metabólica por lo que nosotros igualmente nos estamos afectando”, añade tras resaltar la importancia de “evaluar cómo se altera la expresión genética y los riesgos de que pueda cambiar o alterar el equilibrio microbiano”.

El microbioma, o flora intestinal, es la comunidad de microorganismos (como los hongos, bacterias y virus) que existen en un entorno en particular. En los seres humanos, el término se utiliza con frecuencia para describir los microorganismos que viven en o sobre una zona particular del cuerpo, como la piel o el tracto gastrointestinal. “Sabemos que nuestro material genético recibe información a través de lo que comemos, lo que ayuda a mantener silente algunos genes o, por el contrario, los puede activar. (En ese sentido) la comida es un modulador de esos procesos”, señala Calderón, quien cree que la salud de la flora intestinal “está siendo destrozada por esos alimentos que contienen glifosatos”.