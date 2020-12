Tradicionalmente, la Navidad en Puerto Rico es una muy alegre, donde la música, las luces y el jolgorio asumen el protagonismo de las múltiples reuniones familiares o de amigos. Debido a la presencia del coronavirus en nuestro diario vivir, esta temporada va a ser diferente en todos los sentidos.

Por tal razón es importante estar conscientes de los lugares y de las actividades que se llevan a cabo en estos días para no ponerte en peligro, ni exponer a tus seres querido. A pesar de todo esto, existen opciones de actividades y lugares que se pueden visitar en familia y que tienen bajo riesgo, ya sea porque no es necesario bajarse del auto o son lugares donde siguen al pie de la letra los protocolos contra el COVID-19. Aquí les dejo con varias alternativas:

Disfruta sin bajarte del carro

Desde hace muchos años ya, muchas comunidades a lo largo y ancho de Puerto Rico se han dedicado a decorar sus vecindarios con luces, arreglos y todo tipo de parafernalia alusiva a la Navidad. Este año, ese tipo de iniciativas son importantísimas, no solo porque ayuda a alegrarle la vida a todo el que la vea, sino que permite crear un espacio en donde la ciudadanía puede despejarse por varios minutos sin poner en peligro su salud. Recuerda salir temprano de tu casa, ya que la nueva Orden Ejecutiva que entra mañana en vigor indica que habrá un toque de queda a partir de las 9:00 p.m.

Parte de este recorrido lo encontramos gracias a la ayuda de la página en Facebook “Puerto Rico desde el aire”, quienes se dedican a visitar lugares recónditos e interesantes en la isla.

Calle The Kid, Carolina

Cómo llegar: está localizada en la Urbanización Parque Ecuestre, entrando por la carretera 857, entre Walgreens de Los Colobos y CVS. Una vez pases frente a la Escuela Superior Ángel Millán Rohena, giras a la izquierda por la calle 13. Luego entras a la segunda bocacalle a la derecha y llegaste a la calle 18, mejor conocida como la Calle the Kid.

Qué verás: Inmediatamente llegues a la calle, quedarás impresionado con la cantidad de luces y decorados de Navidad. Súbele el volumen a la música navideña dentro de tu carro y pasa por debajo de unos 10 arcos iluminados con luces de colores, mientras aprecias el complejo decorado que los vecinos de la calle crearon con tanto esfuerzo y alegría. De hecho, esto es una tradición que data del 1987 cuando se decoró por primera vez la calle a esta magnitud. Recuerda manejar despacio, porque podrían haber niños en bicicleta por la calle.

Las decoraciones en la Calle The Kid, en Carolina ya son una tradición que data de 1987. (David Villafane/Staff)

Villa Juventud, Toa Alta

Cómo llegar: Si vienes por la carretera #2 en dirección oeste, vas a entrar por la carretera PR-863 en Bayamón, donde hay una McDonald’s y una gasolinera Total a la izquierda. Ese mismo camino se convierte más abajo conectas con la carretera PR-819 y continúas varios minutos hasta que te topas con el restaurante Sammy’s Pizza a la izquierda. Vas a girar en ese mismo cruce a mano izquierda y entrarás a la calle 1 y ya estás en la zona del del sector Villa Juventud en Toa Alta.

Qué verás: Tan pronto llegues allí comenzarás a ver un sinnúmero de arcos con luces localizados por todas las calles del sector. El recorrido podría tomar de 10 a 20 minutos, dependiendo del ritmo que se lleve. En este caso, la decoración inicial de una calle se ha convertido en toda una comunidad con más de 220 arcos y un sinnúmero de casas repletas de decoraciones y estampas navideñas. Esta zona ha generado tanta popularidad que que se ha viralizado en las redes sociales.

“Lo que comenzó como una iniciativa de la comunidad para levantarnos el ánimo a nosotros mismos por ser una Navidad diferente por el COVID-19, se ha convertido en un lugar donde cientos de personas vienen desde diferentes partes de la isla para, desde sus carros, adisfrutar de un espectáculo de luces, decoraciones y estampas navideñas”, explicó Jacqueline Rosario Rivera, residente de Villa Juventud.

Arcos de luces en Villa Juventud, Toa Alta.

Manantial Ojo de Agua, Vega Baja

Cómo llegar: Si vienes del área metro por el Expreso 22 en dirección hacia Arecibo te vas a bajar por la salida #42, la cual te dejará en la carretera #2. Gira a la derecha y sigue recto por varios minutos hasta que te encuentre el Vega Baja’s Mall a tu izquierda y un CVS a tu derecha. Rápidamente, vas a girar a la derecha por la calle Hugo Venegas y llegarás en un minuto al manantial y a la comunidad Ojo de Agua.

Qué verás: este pequeño cuerpo de agua, donde muchos vecinos se refrescan durante el verano, fue decorado en todo su alrededor con luces, guirnaldas y elementos alusivos a Puerto Rico y a la Navidad. El hecho de que la decoración le de la vuelta al manantial crea un ambiente mágico y diferentes a todo lo que estamos acostumbrados a ver en la isla.

Este manantial es una fuente natural de agua que brota de las rocas. Se origina por la filtración de agua de lluvia que penetra en el área y emerge en otra de menor altitud. El área fue restaurando recientemente y luego del paso del huracán María. Este es un lugar que se ha convertido en un destino turístico de la zona.

el MANANTIAL ILUMINADO 🎅 Ayer Prendió 🇵🇷 esta Mega Brutal 😍🙌 Listo para Recibirlos en Navidad 🎄 Posted by Puerto Rico desde el Aire on Tuesday, December 1, 2020

Esquina Navideña, Arecibo

Cómo llegar: Si vas por el Expreso 22, en dirección oeste, bájate por la salida 77B y luego gira a la derecha hacia la carretera PR-129. Vas a seguir tu camino hasta llegar a la intersección con la carretera 6153 y vas a girar a la izquierda. Le vas a pasar por el lado al negocio La Casa del Jeep. La cuarta boca calle a la izquierda es la calle #3, donde al final de la misma encontrarás la casa conocida como la Esquina Navideña.

Qué verás: Por más de diez años, los dueños de la residencia se han dedicado a engalanar su casa en la época navideña con un sinnúmero de luces de distintos colores, arcos iluminados, así como un sinnúmero de inflables amarrados en un balcón que está situado en el segundo nivel de la residencia. Las luces se encenderán todos los días, en horario de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Lista para Recibirlos 🎅 la CASA MAS ILUMINADA del NORTE de 🇵🇷 Anoche se Iluminó La Esquina Navideña 🌲🤶 ⛄🎄🎁Otro año más"... Posted by Puerto Rico desde el Aire on Saturday, November 21, 2020

Plaza Almirante Cristóbal Colón de Mayagüez

Cómo llegar: Por estar en el centro del casco urbano de Mayagüez, la plaza tiene múltiples maneras para llegar a ella. La más fácil es la que conecta a la carretera # 2, por debajo del viaducto, con la calle Candelaria, la cual llega directo a la plaza.

Qué verás: Toda el área en la Plaza Colón y sus alrededores está iluminadas con bombillas de múltiples colores. Esto incluye la Casa Alcaldía, la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria, así como parte de los negocios circundantes. Dentro de la plaza habrá decoraciones con postales navideñas que recuerdan el nacimiento del Niño Jesús.

Mayagüez Pasa por la Plaza Colon y la Casa Alcaldía, para disfrutar del espectáculo de la navidad desde tu auto. Posted by DIGAN LO QUE DIGAN on Sunday, November 29, 2020

Plazas públicas

Al igual que en Mayagüez, la mayoría de las plazas públicas de los pueblos en Puerto Rico han decorado con luces, guirnaldas y todo tipo de arreglos alusivos a la Navidad. Por tal razón, se recomienda darse una vuelta por el casco del pueblo más cercano para descubrir sus decoraciones sin tener que bajar del carro.

Lugares abiertos para disfrutar en familia

La isla también cuenta con un sinnúmero de museos, centros de actividades y parques que están abiertos al público en general y que, en esta época navideña, pueden servir como lugares de esparcimiento. Todos los que aparecen en este listado mantienen un alto nivel de salubridad y cumplen con los protocolos establecidos por el gobierno para minimizar la propagación del COVID-19.

Museo del Niño, Carolina

Localización: avenida Campo Rico, intersección avenida Fidalgo Díaz, en Carolina

Qué encontrarás: El Museo del Niño está en operaciones y abre para el público en general en dos turnos los viernes, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 5:00 p.m.; mientras que los sábados abren de 10:00 a.m. a 1:30 p.m. y de 2:30 a 6:00 p.m. En cada turno dejan pasar hasta un máximo de 150 personas. Para asegurar su espacio y reservar, se recomienda que las personas llamen y paguen al 787-257-0261 o 787-257-0216. Sin embargo, todo aquel se presente al museo sin reservación se le atenderá y dejará pasar si hay espacios disponibles.

En el Museo del Niño se han tomado unas estrictas medidas de seguridad para beneficio de sus visitantes. (Tatiana Hern�ndez / Especial par)

En el Museo del Niño se han tomado unas estrictas medidas de seguridad, que incluye la toma de temperatura, desinfección de los zapatos, estaciones con gel desinfectantes y distanciamiento social. “Las exhibiciones que requieren el uso de piezas sueltas que los niños manipulan, se les está dando un kit con estos para cada niño individualizado. Cuando termina de usarlo, se depositan en unos contenedores donde se recoge ese material y se lleva al cuarto de desinfección que tenemos para ese propósito”, indicó Milgredis Ramos Acosta, directora del Museo del Niño. “Además de eso, las superficies de las exhibiciones interiores se desinfectan tan pronto el menor y su familia terminan de usar la facilidad. En la hora de descanso, se vuelve y se desinfecta el museo totalmente por dentro y se mapean todos los pisos igual”.

Por otra parte, dentro del museo hay unas huellas en el suelo que indicas la dirección que se debe tomar, para evitar que las familias se crucen. En la parte exterior, también hay unas indicaciones con el mismo propósito para que las familkias puedan llegar a las atracciones exteriores, que también están abiertas (Go Karts, mini zoo, botes de pedales y la paseadora) y desinfectadas. “Mantendremos estas medidas por el momento por nuestros pequeños gigantes, que son nuestra prioridad, para que vengan, se puedan entretener y que aprendan en el proceso, pero que, sobre todo, se mantengan seguros”.

Información: llama al 787-257-0261 o 787-257-0216 o accede a: www.museodelninocarolina.com

Villa Campestre, Guaynabo

Localización: Avenida Las Cumbres Final, barrio Santa Rosa III, en Guaynabo

Qué encontrarás: Esta granja educativa en la ciudad es completamente al aire libre y tiene distintas estaciones en las cuales los niños y jóvenes pueden interactuar con los animales como los cerditos, la vaca y las cabras, entre otros. Además de eso, tiene un área que es un parque de diversiones, donde los pequeños podrán disfrutar de lo lindo en las machinas y atracciones.

Posted by Villa Campestre Granja Educativa on Friday, November 20, 2020

Debido a la pandemia, han abierto grupos los viernes y sábados, de 10:30 a.m. a 4:00 p.m. para familias pequeñas que ocupan un máximo de cinco niños a un costo de entrada regular de $15 niños y $5 los adultos. Se tiene que reservar y cada familia tendrá consigo a un guía que lo acompañará por los predios de Villa Campestre.

Cada una de las atracciones y las áreas comunes son desinfectadas con regularidad cada vez que se utilizan por los grupos. De la misma forma, todas las personas deberán tener una mascarilla puesta en todo momento y deben lavarse las manos con regularidad.

Información: Para reservaciones, llama al 787-731-6799 o accede a: villacampestrepr.com/

Museo del Tren, Isabela

Localización: avenida Juan Hernández Ortiz, frente a la Plaza Monumento al Veterano, en Isabela

Qué encontrarás: Este museo abre los sábados, solamente con reservación en turnos a las 8:00 a.m., a las 9:00 a.m., a las 10:00 a.m., a las 11:00 a.m. y a las 12:00 p.m. Cada turno podrá ser reservado solamente por un núcleo familiar.

En el Museo del Tren se encuentra la única locomotora en Puerto Rico que hacía la ruta entre el Viejo San Juan y Ponce, pasando por el Túnel de Guajataca.

“La visita gusta mucho a la gente. Se le da mucha información en un recorrido guiado y les voy explicando parte de la historia tan importante de los trenes en Puerto Rico”, comentó Víctor Díaz, administrador y guía del Museo. “Tenemos unas exhibiciones súper interesantes que incluye la única locomotora en Puerto Rico que hacía la ruta entre el Viejo San Juan y Ponce, pasando por el Túnel de Guajataca. Además, tenemos otras locomotoras diésel en exhibición, al igual que un sinnúmero de artefactos y objetos originales que se utilizaron a principios del siglo XX en la isla”.

Información: 787-647-3173

Arecibo Lighthouse and Historical Park

Localización: Carretera #655, Barrio Islote Sector El Muelle, en Arecibo

Qué encontrarás: Este parque temático cultural está localizado en los predios del Faro “los Morrillos” de Arecibo. Es un concepto único que contiene cinco representaciones culturales en las cercanías de este monumento histórico. Éstas transportan a los visitantes a través de acontecimientos históricos y culturales desde 1493, en épocas de la Conquista Española, hasta el 1898, fecha en que se fundó el Faro de Arecibo y ocurró la guerra Hispanoamericana. En el restaurado Faro Los Morrillos se observan artefactos marinos originales, así como apreciar desde la azotea una impresionante vista del océano Atlántico, en donde se han avistado ballenas en su temporada de apareamiento.

Gracias por compartir, esta hermosa toma de la Costa Norte de Arecibo con su imponente Faro. Orgullo de Puerto Rico. Posted by Arecibo Lighthouse & Historical Park on Wednesday, September 30, 2020

Actualmente, el parque abre de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Los visitantes no tienen que hacer reservaciones para disfrutar de las instalaciones, aunque es posible reservar su visita en caso de así quererlo.

A pesar de todo esto, se toman todas las medidas de higiene y seguridad necesarias incluyendo la desinfección continua de todas las áreas comunes, se les toma la temperatura a las personas antes de ingresar, se les pide a los visitantes que se laven las manos antes de entrar, que siempre utilicen una mascarilla y que mantengan el distanciamiento social entre los grupos familiares.

Información: llama al 787-880-7540 o accede a: www.arecibolighthouse.com

Toro Verde, Orocovis

Localización: Barrio Gato, carretera #155, kilómetro 33, en Orocovis

Qué encontrarás: si te gusta hacer actividades extremas y buscas un lugar dónde divertirte con tu familia, este es el lugar ideal. Este es el parque de aventuras más grande del Caribe y América donde puedes disfrutar de hermosos paisajes que te dejarán sin aliento, con una vista espectacular de las montañas de Orocovis y pasarás el tiempo experimentando los más excitantes tours llenos de adrenalina. Toro Verde abre de jueves a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Se requiere reservar.

Los visitantes podrán montarse en una serie de ziplines secuenciales o en los populares ziplines La Bestia y el Monstruo, que se caracterizan por su gran extensión y altura. Además de eso, hay actividades para los más pequeños en el Toro Roller o el Laberinto del Toro.

Actualmente han tomado estrictas medidas de seguridad debido a la pandemia. Esto incluye el que solo se reciben clientes con reservación previas. No permitirán la presencia de acompañantes si no van a participar de las actividades. A cada cliente se le toma la temperatura antes de entrar y se le exige uso de mascarilla todo el tiempo. Además, tienen controles de un número máximo de personas por hora en cada una de las atracciones, por lo que los clientes deben esperar en sus carros hasta que le envíen un mensaje cuando le toque el turno a su grupo familiar. En ese momento se le entregan guantes y redecillas. Los equipos y transportes son desinfectados con máquinas y líquidos antivirales, después que cada cliente los utiliza. Además, luego de que terminar las operaciones diarias, cada equipo es lavado y secado con líquidos desinfectante por un personal asignado y adiestrado solo para esa tarea.

Información: llama al 787-867-7100 o accede a: www.toroverdepr.com

Recomendaciones

Es responsabilidad de todos mantener el comportamiento adecuado para evitar la propagación del virus y seguir las reglas establecidas por el Gobierno. Es por eso que todo el mundo debe seguir las recomendaciones dadas por los Centros de para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.