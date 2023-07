Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 11 millones de personas fallecen cada año a causa de la sepsis, al tiempo que anualmente se reportan alrededor de 49 millones de casos. Pero las complicaciones inflamatorias atadas a esta condición pudieran ser tratadas pronto, gracias a un descubrimiento de la doctora Ana Espino y su equipo de trabajo en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Espino, quien es profesora en dicha Escuela, obtuvo recientemene la segunda patente relacionada a un proyecto que estudia las propiedades terapéuticas de una molécula recombinante obtenida del parásito Fasciola hepatica, que tiene propiedades antiinflamatorias y que –con toda probabilidad– dará paso a la creación de un novedoso tratamiento antiinflamatorio para los pacientes de sepsis.

“La sepsis es una enfermedad que con antibióticos se puede controlar la infección bacteriana, lo que no puede controlar es la inflamación o la respuesta inflamatoria que se desencadena desde el momento y hora en que el individuo se expone a una bacteria, y eso sí no hay antibiótico que lo elimine, porque no es un problema de bacteria, es un problema de inflamación, de la respuesta inmunológica que se exacerba y que se sale de control”, explicó Espino en una entrevista exclusiva con El Nuevo Día.

El uso terapéutico de la molécula “es capaz de suprimir la respuesta inflamatoria, es decir, la gran inflamación que genera el proceso séptico, que a fin de cuentas es lo que provoca la muerte del paciente”, subrayó la doctora.

Espino, quien ha estudiado el parásito Fasciola hepatica por más de 30 años, relató que dicho organismo contiene una proteína con propiedades antiinflamatorias que es indispensable para el metabolismo del propio parásito. En el 2015, la doctora demostró y publicó que la molécula era capaz de suprimir el shock séptico en un modelo de ratón.

“Los resultados de ese año fueron maravillosos y se publicaron en una de las revistas más importantes que hay en la inmunología. Sacamos una primera patente que cubría estas propiedades antiinflamatorias generales que le habíamos encontrado a esta molécula”, indicó.

Sin embargo, purificar esa molécula era un proceso muy costoso y que conllevaba mucho trabajo, lo que hacía poco probable que una compañía farmacéutica se interesara en el producto para un lanzamiento a nivel comercial y de alcance masivo a los pacientes. Esa realidad dio paso a una nueva etapa en el estudio científico, que tenía como fin recrear la proteína “de manera recombinante”.

La doctora Ana Espino obtuvo recientemene la segunda patente relacionada a un proyecto que estudia las propiedades terapéuticas de una molécula recombinante obtenida del parásito Fasciola hepatica, que tiene propiedades antiinflamatorias y que –con toda probabilidad– dará paso a la creación de un novedoso tratamiento antiinflamatorio para los pacientes de sepsis. (Suministrada)

“Es decir, crear y utilizar su secuencia de genes para expresarlo en una bacteria y crecerla de una manera rápida y que nos fuese tan simple el proceso de producción que pudiéramos más tarde utilizarla en la cantidad que nos fuera necesaria producir. Así que hicimos el trabajo, la evaluamos y la comparamos con su homólogo original. Y los resultados fueron extremadamente buenos. Tan buenos que de hecho superaron las expectativas que habíamos tenido en el 2015″, compartió Espino sobre el producto que recibió la nueva patente.

De acuerdo a los centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) cada año 1.7 millones de adultos desarrollan sepsis en Estados Unidos, de los cuales 270,000 mueren. Para prevenir las severas consecuencias de la sepsis es esencial neutralizar la inflamación.

La segunda patente acerca sustancialmente la probabilidad de que una farmacéutica se interese en desarrollar el producto y que llegue a los pacientes. Aunque no hay un acuerdo con ninguna, Espino dijo que ya iniciaron los contactos, aunque una tercera patente en proceso será el elemento final para asegurar la producción del tratamiento antiinflamatorio a nivel farmacéutico.

“Tenemos otra patente en curso, que es un modelo animal que hicimos en primates no humanos”, explicó la doctora. “Esos trabajos se terminaron en el 2019 y solicitamos una patente para proteger el resultado que observamos ahí, que fue espectacular”.

Una patente es el mecanismo mediante el cual una innovación se protege a través de derechos de propiedad intelectual. Una persona o empresa que posee una patente tiene derecho a evitar que otros produzcan, vendan o comercialicen esa tecnología sin el permiso del autor de la patente. En la ciencia, los hallazgos científicos relevantes se protegen mediante patentes.

Toda solicitud de patente es sometida a un riguroso y minucioso escrutinio por evaluadores externos, y un proceso de esta índole puede tardar varios años. Para obtener una patente un inventor necesita demostrar que su tecnología es nueva, útil y no obvia para alguien que trabaja en el campo relacionado.

“Estamos muy orgullosos y hablo en plural, porque este logro no es solo mío. Muy poco hubiera logrado o mucho me hubiera tardado si no hubiera contado con la imprescindible contribución intelectual de mis estudiantes de doctorado. En especial, a los doctores Marcos Ramos-Benítez, Caleb Ruiz y Vasti Aguayo”, manifestó la catedrática.

El doctor Marcos Ramos Benítez es parte del equipo de la doctora Espino. (Suministrada)

La investigadora sostuvo que, “de seguro, el impacto de esta patente será inmenso en un futuro cercano, cuando nuestros médicos puedan contar con una nueva droga que sea efectiva contra esta enfermedad tan mortal. Pero todavía pasarán unos cuantos años antes de que podamos ver este beneficio”. El nombre oficial de la patente es “Recombinant Fasciola hepatica fatty acid binding protein suppresses toll-like receptor stimulation in response to multiple bacterial ligands”.

“Estamos hablando de una patente dirigida a impactar la salud pública, a nivel global. Felicitamos a la doctora Ana Espino por este gran logro científico. Ella es un vivo ejemplo de la facultad comprometida y de calibre mundial con la que contamos en el Recinto de Ciencias Médicas”, manifestó el profesor Carlos Ortiz, rector interino del RCM.

El número de patentes actual en la cartera de la UPR es de 116 patentes. Desde el año 2018, la Universidad comenzó un enfoque de innovación en el área de propiedad intelectual y empresarismo que resultó en la obtención de 47 patentes -un aumento de 68%- en los últimos cinco años, indicó la Administración Central.

Desde el punto de vista de los ingresos recibidos por licencias, estos ascienden aproximadamente a $120,000, lo que concuerda con una cartera joven de patentes. Sin embargo, desde el 2018 la Universidad ha visto un aumento en el interés empresarial de parte de investigadores y estudiantes que desean tomar las riendas ejecutivas de sus inventos, lo cual es cónsono con las tendencias a nivel de Estados Unidos y el resto del mundo.