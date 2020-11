Luego de que hace casi ocho meses Puerto Rico y el mundo se paralizaran por la pandemia del COVID-19, se tomaron decisiones drásticas para prevenir y minimizar los riesgos ante la amenaza de afectarnos la salud.

Una de esas determinaciones en marzo fue detener las visitas en las instituciones correccionales del país y, al presente, no se han reanudado. No obstante, pese a que un adulto puede entender lo complejo de este asunto, la psicóloga clínica Julimar Sáez-Colón, trae a la atención que la comprensión de un menor de edad es un reto complejo para asimilar y que le pudiera estar afectando lo que llama el efecto de una “doble cuarentena”; una por el distanciamiento físico por el nuevo coronavirus y la “cuarentena psicoemocional” por el confinamiento de su progenitor o progenitora y solo poder mantener un contacto mínimo con ese ser querido que está en la cárcel.

PUBLICIDAD

“Hace siete meses hay miles de niños y niñas que no han podido ver a su progenitor o progenitora, que está en la cárcel y la secuela psicológica y emocional que esto implica no parece ser tema importante de conversación para quienes toman decisiones en este país. Es la niñez de la que nadie habla y apenas visibilizan”, explicó la también coordinadora de Certificación en Psicología Forense de la Universidad Carlos Albizu.

Aparte de que se enfrentan a los retos que trae la educación a distancia, señala que tienen que manejar el no tener contacto con sus padres o madres porque no se ha establecido una alternativa viable en la que consideren sus derechos.

“Tienen derecho a una familia y derecho a no ser abandonados; y es que sí, en el pensamiento concreto que tiene nuestra niñez, la interpretación que tienen es que se les ha abandonado, que se les deja de querer y que no son importantes. La niñez de la que nadie habla no tiene la responsabilidad de la circunstancia que llevó a su progenitor o progenitora a la cárcel. Sin embargo, carga con la consecuencia”, puntualiza la psicoterapeuta analítico-funcional.

De acuerdo con Sáez-Colón, se debería incluir un cuidado especial para estos niños y niñas que están en vulnerabilidad de desarrollar problemas de salud mental en la adultez, según dice la literatura cuando se estudian estos temas.

“Recibir apoyo y empatía para manejar este doble proceso de distanciamiento físico y social es prioridad para quienes crecen en situaciones de estrés sin una figura importante a su lado. La niñez de la que nadie habla no merece sentirse juzgada, merece sentirse entendida y comprendida”, enfatizó la especialista.

PUBLICIDAD

Debido a que los entornos de estrés generan dificultades en el desarrollo de los niños, Sáez-Colón comparte algunas recomendaciones para implementar con hijos e hijas de confinados o confinadas:

1. Escucha. Esto hace la diferencia. Muchos niños que tienen padres y madres en la cárcel no tienen con quién hablar sobre este proceso sin sentirse juzgados.

2. Ofrece seguimiento, conviértete en mentor o mentora. Acompáñale en el camino. Pregúntale si desea recibir un consejo o una recomendación y establece lazos de confianza para que pueda identificar en ti un recurso de apoyo.

3. Establece oportunidades para que el niño o la niña le escriba a su progenitor en la cárcel y le envíe por correo.

4. Ayúdale a organizar un diario de asuntos importantes para cuando pueda establecer comunicación telefónica tenga presente qué cosas quiere contarle a su papá o mamá sin que se le olvide ninguna.

5. Recuérdale que esta situación no es su culpa.

6. Ofrece espacio para la expresión de emociones. Hazle preguntas abiertas y permite que se exprese tal y como desee. No es necesario reaccionar a todo lo que diga, con mantener un espacio empático y compasivo, una mirada cálida y un tono de voz agradable puede ser suficiente para que el niño considere ese espacio como uno seguro y confiable.

7. Se sensible en el vocabulario que utilizas y en las expresiones que haces. Considera que el encarcelamiento de un progenitor puede ser una situación traumática y mantener la sensibilidad en lo que se habla es importante.

8. Evalúa cómo está el ámbito escolar. Considera que este escenario ha sido trastocado y pueden estar presentando dificultad asociada a la lejanía del ser querido en la cárcel, más que a dificultad en los procesos de aprendizaje. Trabajar el área psicológica y emocional puede significar un mejor proceso educativo.

9. Considera buscar ayuda profesional de ser necesario.