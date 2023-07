Vivir en el aquí y ahora es uno de los preceptos a los que se ha aferrado Julián Tomás Rodríguez a lo largo de su existencia, y que se ha vuelto aún más latente luego de que en mayo del 2020 le revelaran un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a sus 35 años, tras comenzar a perder movilidad en sus brazos.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta las neuronas en el cerebro y la médula espinal, y causa pérdida del control muscular. A menudo comienza con fasciculaciones musculares y debilidad en una extremidad o dificultad para hablar. En la actualidad, Julián ya no puede caminar, por lo que utiliza silla de ruedas en todo momento.

“Yo lo puedo mover poquito a poco, pasito a pasito, para, por ejemplo, ponerlo en el inodoro o moverlo a la cama o moverlo de silla. Puede dar sus pasitos con mucho apoyo mío o de otra persona que lo esté transfiriendo, además de dormir con apoyo para respirar por las noches. Por lo menos todavía durante el día puede respirar por su cuenta bastante bien, aunque usa ese apoyo si lo necesitara. La capacidad de los pulmones le ha decaído bastante, porque esta enfermedad afecta todos los músculos. Al momento, puede comer casi cualquier cosa, pero hace dos semanas le pusieron un tipo de sonda para poder aliviar eso más adelante y tomar ciertas medicinas. Eso lo hará un poquito más fácil y suplementar si es necesario”, dijo su esposa María Aleandra Fernández, quien ha sido su máximo apoyo al batallar con este padecimiento, que también se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig, en honor al jugador de béisbol al que se le diagnosticó la enfermedad.

Manejar todo lo que conlleva el LAS ha sido un gran reto como familia, de ir aceptando poco a poco todos los grandes cambios que se han ido sumando a diario. Han tenido que decirle adiós a todas las habilidades de lo que Julián podía hacer como individuo, como esposo y padre, pues el hijo de esta pareja, Skyler, tenía tres años cuando supieron el diagnóstico.

Julián Tomás Rodríguez, junto a su esposa María Aleandra Fernández y su hijo Skyler, antes de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (Suministrada)

“Su habilidad de poder jugar con el nene, tirar una bola, enseñarle a jugar béisbol, que era uno de los grandes sueños que él tenía como padre. Mi esposo, es súper fanático de la pelota, siempre fue ‘gamer’, así que perder esa habilidad ha sido difícil. A nosotros nos encantaba bailar. Julián siempre fue y sigue siendo un hombre con mucha energía y mucha pasión dentro de lo que puede ahora. Por eso, le decían y le decimos ‘High Octane’, porque siempre era súper chispa y dispuesto a ayudar a todo el mundo, con mucha energía; siempre tenía un quería hacer algún proyecto”, dijo acerca de su esposo, con quien lleva 10 años de casada.

De acuerdo con Mayo Clinic, los médicos generalmente no saben por qué ocurre la ELA, que en algunos casos son hereditarios. Llega un momento en que esta enfermedad, de la que no hay cura y es progresiva, afecta el control de los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar. En el caso de Julián, quien ejercía como maestro, María Aleandra explica que no es hereditario.

Esta pareja de puertorriqueños, radicados en Florida, han sentido la motivación de ayudar a otros con este mismo padecimiento y ante la necesidad de continuar creando conciencia y abogar para que estudios permitan dar con más avances ante el desconocimiento de su causal.

“La mayor parte de los casos no es genético. No conocemos por qué surge. No hay medicamentos para curarlo. Hay medicamentos que pueden atrasar un poquito la degeneración, pero estamos hablando de un medicamento que te puede extender la vida, quizás tres meses”, agregó la mujer, quien tiene su propia consultoría de “coaching”.

“Julián es un hombre súper vivo y ha habido que aceptar, como manejar e ir lidiando con los cambios, cómo mantenernos unidos y amándonos cada vez más y más. La comunicación para nosotros ha sido esencial”, señaló acerca de su esposo, quien fue maestro por muchos años, con quien además creó un podcast que se llama “The Couple Shift”, justo antes de su diagnóstico, cuando ambos decidieron trabajar por su cuenta y en conjunto.

Julián Tomás Rodríguez lidia con los efectos de la esclerosis lateral amiotrófica, en apoyo a su esposa María Aleandra (Eleni Maltagliati)

Sabiendo que el panorama que se avecina no es muy alentador, María Aleandra cuenta que, en un momento, al ayudarle a escribir una publicación en Instagram, este le enfatizó en la importancia de vivir en el momento presente, no tan preocupado de lo que ha pasado ni tan preocupado por lo que viene.

“Esta es una condición que es devastadora y pasa todo tan rápido, que te vira el mundo al revés y te hace ver las cosas de manera completamente diferente. Ves la importancia del tiempo, la importancia de la vida y de la importancia de tu capacidad de usar las manos, de caminar, de respirar. Es algo que muchas, muchas personas ni se dan cuenta, lo dan por hecho. Pasan la vida y siguen, pero esto es algo que te obliga a parar y a ver las cosas de otra forma”, alertó sobre el ELA, que según estadísticas, cada 90 minutos en los Estados Unidos alguien fallece o es diagnosticado con esta enfermedad.

Por su parte, como esposa expresó conmovida estar súperagradecida, orgullosa y contenta de ver cómo dentro de la dureza y lo dificultoso de la situación, Julián ha podido manejar sus emociones y utilizar lo que le está pasando para darle un giro más positivo.

“Como su compañera me da mucha paz saber que hemos podido manejar esta situación de una forma sorprendente. Si teníamos que pasar por esto, qué bueno poder sacarle el jugo a la vida de una forma que nos hace sentirnos en presente y apreciarnos a cada uno, apreciar por supuesto a nuestro hijo, apreciar la vida, apreciar las experiencias de una forma bien particular”, puntualizó.

Julián Rodríguez ve un juego de béisbol, una de sus pasiones, junto a su hijo Skyler. (Suministrada)

Cerveza “Right Here Right Now”

A ambos también les une la pasión por la cerveza y vieron esta jugada de la vida como una oportunidad para continuar exhortando su misión de abrazar el presente, en apoyo a todos esos que llaman “héroes” con la condición de ELA.

A Julián, quien en días recientes cumplió 39 años, siempre le ha encantado visitar los “beergardens”, las cervecerías, las elaboraciones artesanales y probar cervezas, por lo que cada vez que van de visita a cualquier sitio, una de las paradas obligatorias es a probar cerveza. Las American Pale Ale o APA son sus preferidas, un estilo caracterizado por ser cervezas de alta fermentación, rubias y elaboradas al estilo americano con lúpulos cultivados allí.

Por eso, desde el año pasado surgió la idea de crear una cerveza que no solo tuviera el sello distintivo y personalidad de Julián, acerca del mensaje que quiere llevar, sino también que pudieran usarlo para la recaudación fondos y, para el “awareness”, para que la gente hable, conozca y sepa más de esta condición, y que sepan que le puede dar a personas jóvenes.

“Queremos continuar creando proyectos, no solo la cerveza, sino que estamos haciendo un Stand Up Comedy Fundraising y tenemos otros proyectos que se están moviendo, que orgánicamente están apareciendo, y que nacen todo de ese deseo de poder hacer algún tipo de impacto, de tener un propósito más allá de simplemente vivir con esto, sino qué bueno, vamos a vivir con esto, pero ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con este dolor? ¿Qué podemos hacer con estas enseñanzas? ¿Qué podemos hacer con este regalo que nos han dado? Porque el ELA es trágico y es un regalo también por la perspectiva que te da”, informó.

Al María Aleandra tener una conexión familiar y personal con el establecimiento “La Esquinita Jardín Cervecero” en la isla, siendo hermana de los propietarios, la contactaron con la gente de Prison Pals Brewing Co., con quienes se asociaron para crear la cerveza “Right Here, Right Now”, un “hoppy blonde” (una cerveza clara con espuma blanca y sabores marcados a maltas claras, aunado a notas cítricas a naranja y mandarina, cuerpo medio-ligero, refrescante) inspirado en el Team High Octane y lo que es su misión.

Gracias a la colaboración de otras compañías como Yakima Chief Hops, Stomp Stickers, White Labs y Briess, que hicieron donaciones para lograr abaratar los costos para que la ganancia sea aún mayor en beneficio de los pacientes y cuidadores que reciben beneficios de fundaciones sin fines de lucro tales como: “I am ALS”, “ALS Association”, capítulo de Florida, y “Team Gleason”.

La imagen de la lata también va a la par con lo que es la misión de Julián, cuyo arte fue creado por la artista puertorriqueña Alexandra Mercado, quien es su cuñada.

“El look de la lata fue otro proyecto de ensueño, porque Julián le comunicó a ella su visión de que significa ‘Right here, right now’ y cómo conecta con cerveza. Ella con mente creativa y mucho amor la creó, así como el logo. Ha sido instrumental en ayudarnos a buscar ese ‘branding’, ese ‘look’ que ahora hemos podido regar por todas partes con su diseño de la cerveza. El ‘look’ de las cervezas fue algo especial para mi esposo y se siente súper orgulloso cada vez que mira esa lata. Es una cerveza perfecta para el verano porque tiene su ‘taste’ de ‘hops’, pero es bien ‘light’. Es bien refrescante, una cerveza para disfrutar en todo momento”, resaltó.

En Miami, en la actualidad las cantidades son limitadas, pues la mayoría se encuentran en Puerto Rico. Los interesados en aportar a la causa, se pueden conseguir en La Esquinita Jardín Cervecero, así como en diversos establecimientos.