El mundo de los espectáculos amaneció el pasado jueves con la noticia de que el cantante puertorriqueño Ricky Martin se divorciará del artista sirio Jwan Yosef, con quien contrajo matrimonio en secreto en el 2017.

El intérprete de “La Copa de la Vida” llegó a confirmar en 2018 lo siguiente: “Intercambiamos votos, y hemos jurado todo, y hemos firmado todos los documentos que necesitamos para firmar, acuerdos prenupciales y todo”.

Esta comentada ruptura entre ambos artistas trae nuevamente sobre la mesa diversos cuestionamientos al disolverse un matrimonio, cuando conlleva divorcio y en el que existen firmadas unas capitulaciones, que consta de un contrato que hacen dos personas al decidir casarse o durante el matrimonio.

Dichas capitulaciones permiten que se pacten o se acuerden arreglos económicos, que pueden proteger los bienes de cada uno de los futuros esposos. En el caso de Enrique Martín Morales, nombre real del artista, se desconoce en qué se basa el acuerdo prenupcial, pero ya se conoce que según se desprende de los documentos judiciales del divorcio radicados en California el pasado miércoles y obtenidos por la revista People, Martin “aún tiene que determinar la naturaleza completa y el alcance de los activos y obligaciones de propiedad separada de cada parte”.

Sin embargo, el puertorriqueño señaló que no hay activos ni deudas para que el tribunal divida entre las partes. Según el portal Celebrity Net Worth, la fortuna del artista puertorriqueño asciende a unos $130 millones.

La licenciada Belén Guerrero, quien es abogada y profesora de derecho de sucesiones, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, destacó la importancia de conocer el lugar donde se llevó a cabo el contrato y las leyes aplicables. “Si se casaron en Los Ángeles, las capitulaciones se pudieron haber hecho en la Florida o en cualquier otro estado o país, así que eso determinaría las leyes aplicables”, sentenció la letrada, al abundar que hay una diversidad de legislaciones específicas a cada estado y país.

Además, abundó que tanto en Puerto Rico, así como en muchas otras jurisdicciones, las capitulaciones son mutables, o sea, que pueden constituirse antes de casarse y después de las nupcias. Al igual, pueden ser cambiadas por completo o modificadas parcialmente en cualquier momento durante la unión.

Lo que se pacta en las capitulaciones tiene nombre de estipulación y pueden haber estipulaciones económicas y no económicas, siempre y cuando no vayan contra de la “moral, ley y orden público”, de acuerdo con Guerrero.

El hecho de que existan capitulaciones hace que los divorcios sean menos complejos, confirmó la abogada. “Si no hay nada que dividir y no hay nada que liquidar, el divorcio es sencillo cuando es por consentimiento mutuo”, sentenció la profesora en Derecho. Incluso mencionó que, aunque no es común, las capitulaciones podrían incluir cómo se llevaría a cabo el proceso del divorcio.

Un detalle que no puede ser negociado de antemano en un acuerdo prenupcial, es la custodia de menores y la manutención de estos. Martin y Yosef tienen en común dos hijos, Lucía Martin-Yosef, de 4 años, y Renn Martin-Yosef, de 3. El cantante también es padre de los mellizos Matheo y Valentino, de 13 años.

El artista, al anunciar el divorcio, afirmó por escrito a través de la revista People, que su “mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en una genuina amistad, mientras continúan criando a sus hijos”.

¿Qué pasa cuando no hay capitulaciones?

Según el portal Ayuda Legal PR, cuando no hay capitulaciones o se hicieron capitulaciones que son inválidas, durante el matrimonio, rige lo que se conoce como la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Es como si se pusieran los bienes (incluyendo los salarios de trabajo) y las responsabilidades (deudas) que generan después de casarse en una misma caja compartida. Si las personas se divorcian, lo que hay en esa caja, sean bienes o deudas, se divide por la mitad.

No obstante, Guerrero mencionó que establecer capitulaciones son cada vez más comunes en las parejas que deciden casarse. “La mayoría de las personas lo hace para separar los bienes”, detalló al reconocer que la mayor parte de la población que accede a este contrato tienen un alto nivel de escolaridad.

Stephanie Gómez colaboró en esta historia.