Ya empezó el ajetreo de las clases, además de los nervios, y el correcorre por los estudios y las notas. Regresaron las preocupaciones por si pasa de grado o no mejoran. Los padres a veces no saben cómo abordar las necesidades de sus hijos por no tener la experiencia o por el mero hecho de que con su tren de vida no cuentan con el tiempo para poder darles la atención adecuada. Muchos padres hasta prefieren hacer las cosas por sus hijos ya que es más fácil y toma menos tiempo que el sentarse con ellos hasta que realicen las tareas asignadas a diario.