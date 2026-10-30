Cómo pasar un Halloween divertido y seguro

Halloween es una de las celebraciones más populares, en que las personas de todas las edades salen a pedir dulces, decoran sus hogares, asisten a fiestas y participan en otras actividades festivas. Sin embargo, también existe el riesgo de seguridad de que los niños sean atropellados y ocurran fatalidades.

Para evitar emergencias, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico ofreció algunas recomendaciones para ayudar a que todos disfruten de un Halloween divertido y seguro.

La primera exhortación es asegurarte de que el disfraz de tu hijo sea seguro. Los niños que salen a pedir dulces deben ser fácilmente visibles y deben poder ver con claridad. Sigue estos consejos para ayudar a mantenerlos seguros:

Siempre que sea posible, usa maquillaje facial en lugar de máscaras.

Si puede, elige ropa de colores claros.

Añade cinta reflectiva a los disfraces y a las bolsas para los dulces.

Elige disfraces y pelucas resistentes al fuego.

Evita los disfraces con colas de tela largas y sueltas que puedan provocar tropiezos y caídas.

Evita el uso de lentes de contacto decorativos para ayudar a prevenir lesiones oculares.

Si van a tallar calabazas, utiliza luces que funcionen con batería o palitos luminosos en lugar de velas.

También confirma que realmente este tipo de celebraciones son más peligrosa para los peatones. “Según el Journal of the American Medical Association, en Halloween, la probabilidad de que los niños sean atropellados y mueran es más del doble que en cualquier otro día del año”, especifica. Por tanto, sigue estos pasos al momento de salir a la calle a pedir dulces.

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Camina por la acera siempre que sea posible.

Si no hay aceras, camina por el borde de la calle, de frente al tráfico.

Mira a ambos lados antes de cruzar la calle y cruza únicamente en las esquinas o en los cruces peatonales.

Nunca cruces entre automóviles estacionados, ni atravieses jardines, ni utilices callejones.

Lleva una linterna para iluminar el camino.

Camina, no corras.

Ten cuidado con los animales, especialmente con los perros.

A los padres, se les recomienda además enseñarles a los niños a visitar únicamente los hogares que tengan la luz del frente del hogar encendida, a aceptar los dulces en la puerta y a no entrar nunca en la residencia de un desconocido. Otros consejos:

Acompaña a los niños pequeños mientras salen a pedir dulces.

Si los niños mayores salen solos, planifica su ruta y establece una hora específica de regreso.

Revisa todos los dulces antes de que sean consumidos.

Retira los dulces sin envoltura, desecha los empaques abiertos y elimina cualquier posible riesgo de atragantamiento. En caso de duda, tíralos.

Un recordatorio para los conductores en Halloween, es que manejen con extrema precaución, especialmente después del anochecer. Los niños pueden olvidar mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, y muchos disfraces pueden ser difíciles de ver por la noche.

En caso de que esperes visita de niños a pedir dulces, también puedes hacer que tu hogar sea más seguro al mantener bien iluminado tu balcón, el sendero y el área de entrada. Ten el área libre de hojas en las aceras y los escalones, y elimina cualquier obstáculo que pueda provocar resbalones, tropiezos o caídas.

Si vas a organizar una fiesta

Si vas a organizar una fiesta de Halloween para adultos, ¿qué debe hacer para mantener a todos seguros? La Cruz Roja America explica que los incidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol aumentan durante Halloween, y muchas de las muertes por accidentes de tránsito en esta fecha involucran a conductores bajo los efectos del alcohol. Por tanto, los anfitriones de la fiesta deben:

Ofrecer opciones de bebidas sin alcohol.

Organizar transporte seguro para los invitados que hayan estado consumiendo alcohol.

Considerar utilizar servicios de transporte compartido, taxis o conductores designados, o, si no han consumido alcohol, llevar a los invitados a sus respectivos hogares.

Pedirle las llaves del automóvil de los invitados que quizá no estén en condiciones seguras para conducir.

Si tienen previsto consumir alcohol, elegir a un conductor designado, organizar un servicio de transporte compartido o hacer otros planes de transporte antes de comenzar a celebrar. Nunca conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.

Si vas a disfrazar a tu mascota, busca un atuendo que le resulte cómodo y fresco, que no le impida el movimiento, respirar, maullar o ladrar. (Suministrada)

Mantén seguras a tus mascotas

Si vas a organizar una fiesta o a recibir a los niños que salen a pedir dulces, mantén a las mascotas en un área separada, lejos de toda la actividad.

Ten en cuenta que muchos dulces de Halloween, especialmente el chocolate y ciertos tipos de dulces, pueden ser tóxicos para los animales. Así que mantén todos los dulces fuera del alcance de tus mascotas.

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Si deberías disfrazar a tu mascota o no, evalía que aunque puede que te parezca adorable en un disfraz, es posible que tu amigo peludo no piense igual. Opta por ponerle un disfraz a tu mascota si se siente cómoda usándolo. Asegúrate de que el disfraz no restrinja el movimiento, la respiración, la visión ni la audición.