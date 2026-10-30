Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
30 de octubre de 2026
82°Lluvias aisladas
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cómo pasar un Halloween divertido y seguro

La Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico ofrece recomendaciones útiles para esta celebración

30 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los niños que salen a pedir dulces deben ser fácilmente visibles y sus disfraces deben permitirle ver con claridad. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Halloween es una de las celebraciones más populares, en que las personas de todas las edades salen a pedir dulces, decoran sus hogares, asisten a fiestas y participan en otras actividades festivas. Sin embargo, también existe el riesgo de seguridad de que los niños sean atropellados y ocurran fatalidades.

RELACIONADAS

Para evitar emergencias, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico ofreció algunas recomendaciones para ayudar a que todos disfruten de un Halloween divertido y seguro.

La primera exhortación es asegurarte de que el disfraz de tu hijo sea seguro. Los niños que salen a pedir dulces deben ser fácilmente visibles y deben poder ver con claridad. Sigue estos consejos para ayudar a mantenerlos seguros:

  • Siempre que sea posible, usa maquillaje facial en lugar de máscaras.
  • Si puede, elige ropa de colores claros.
  • Añade cinta reflectiva a los disfraces y a las bolsas para los dulces.
  • Elige disfraces y pelucas resistentes al fuego.
  • Evita los disfraces con colas de tela largas y sueltas que puedan provocar tropiezos y caídas.
  • Evita el uso de lentes de contacto decorativos para ayudar a prevenir lesiones oculares.
  • Si van a tallar calabazas, utiliza luces que funcionen con batería o palitos luminosos en lugar de velas.

También confirma que realmente este tipo de celebraciones son más peligrosa para los peatones. “Según el Journal of the American Medical Association, en Halloween, la probabilidad de que los niños sean atropellados y mueran es más del doble que en cualquier otro día del año”, especifica. Por tanto, sigue estos pasos al momento de salir a la calle a pedir dulces.

  • Camina por la acera siempre que sea posible.
  • Si no hay aceras, camina por el borde de la calle, de frente al tráfico.
  • Mira a ambos lados antes de cruzar la calle y cruza únicamente en las esquinas o en los cruces peatonales.
  • Nunca cruces entre automóviles estacionados, ni atravieses jardines, ni utilices callejones.
  • Lleva una linterna para iluminar el camino.
  • Camina, no corras.
  • Ten cuidado con los animales, especialmente con los perros.

A los padres, se les recomienda además enseñarles a los niños a visitar únicamente los hogares que tengan la luz del frente del hogar encendida, a aceptar los dulces en la puerta y a no entrar nunca en la residencia de un desconocido. Otros consejos:

  • Acompaña a los niños pequeños mientras salen a pedir dulces.
  • Si los niños mayores salen solos, planifica su ruta y establece una hora específica de regreso.
  • Revisa todos los dulces antes de que sean consumidos.
  • Retira los dulces sin envoltura, desecha los empaques abiertos y elimina cualquier posible riesgo de atragantamiento. En caso de duda, tíralos.

Un recordatorio para los conductores en Halloween, es que manejen con extrema precaución, especialmente después del anochecer. Los niños pueden olvidar mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, y muchos disfraces pueden ser difíciles de ver por la noche.

En caso de que esperes visita de niños a pedir dulces, también puedes hacer que tu hogar sea más seguro al mantener bien iluminado tu balcón, el sendero y el área de entrada. Ten el área libre de hojas en las aceras y los escalones, y elimina cualquier obstáculo que pueda provocar resbalones, tropiezos o caídas.

Si vas a organizar una fiesta

Si vas a organizar una fiesta de Halloween para adultos, ¿qué debe hacer para mantener a todos seguros? La Cruz Roja America explica que los incidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol aumentan durante Halloween, y muchas de las muertes por accidentes de tránsito en esta fecha involucran a conductores bajo los efectos del alcohol. Por tanto, los anfitriones de la fiesta deben:

  • Ofrecer opciones de bebidas sin alcohol.
  • Organizar transporte seguro para los invitados que hayan estado consumiendo alcohol.
  • Considerar utilizar servicios de transporte compartido, taxis o conductores designados, o, si no han consumido alcohol, llevar a los invitados a sus respectivos hogares.
  • Pedirle las llaves del automóvil de los invitados que quizá no estén en condiciones seguras para conducir.
  • Si tienen previsto consumir alcohol, elegir a un conductor designado, organizar un servicio de transporte compartido o hacer otros planes de transporte antes de comenzar a celebrar. Nunca conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.
Si vas a disfrazar a tu mascota, busca un atuendo que le resulte cómodo y fresco, que no le impida el movimiento, respirar, maullar o ladrar.
Si vas a disfrazar a tu mascota, busca un atuendo que le resulte cómodo y fresco, que no le impida el movimiento, respirar, maullar o ladrar. (Suministrada)

Mantén seguras a tus mascotas

Si vas a organizar una fiesta o a recibir a los niños que salen a pedir dulces, mantén a las mascotas en un área separada, lejos de toda la actividad.

Ten en cuenta que muchos dulces de Halloween, especialmente el chocolate y ciertos tipos de dulces, pueden ser tóxicos para los animales. Así que mantén todos los dulces fuera del alcance de tus mascotas.

Si deberías disfrazar a tu mascota o no, evalía que aunque puede que te parezca adorable en un disfraz, es posible que tu amigo peludo no piense igual. Opta por ponerle un disfraz a tu mascota si se siente cómoda usándolo. Asegúrate de que el disfraz no restrinja el movimiento, la respiración, la visión ni la audición.

Para evitar que tu mascota se pierda durante Halloween, recuerda que esta actividad puede resultarle estresante y provocar que se escapen o se extravíen. Asegúrate de que tu mascota lleva placas de identificación, usa una correa segura cuando esté al aire libre y lleve un collar reflectante si sale después del anochecer.

Tags
HalloweenNiñosSeguridad
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: