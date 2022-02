Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

“Soy despistado”, “necesito a alguien a mi lado para ser feliz”, “tengo mala suerte”, “tiendo a meter la pata!”, “cuando me conoce la gente no me quiere”, “soy torpe hablando en público”. La variedad y la lista de creencias negativas que pueden hacer sufrir a una persona es interminable, pero todas consiguen lo mismo; que nos sintamos mal y no saboteemos a nosotros mismos.