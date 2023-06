Todo sucedió de forma orgánica, en la intimidad de su hogar, con la certeza de que eran momentos muy especiales que, inconscientemente, comenzó a capturar a través de un arte que domina a la perfección: la fotografía. Así, sin pensar mucho en un motivo ulterior, la reconocida fotógrafa Rosario Fernández Esteve comenzó a crear poderosas memorias de vida en las que plasmó, de forma muy sutil y empática, el proceso de enfermedad de su madre, María J. “Bubi” Esteve, quien falleció en julio de 2020 a causa de un cáncer.

Algunas de esas fotografías son parte de la muestra “Bendición-es” que, desde el pasado 1 de junio, está abierta al público en la Sala de Exposición de Arte de la Fundación Ángel Ramos (SalaFAR), en Hato Rey. Una contundente exposición de fotografías en blanco y negro con un mensaje poderoso de amor, del vínculo de madre e hija y en la que también se nota el ojo de la artista al capturar el momento preciso de un emotivo estado de ánimo, tanto de su madre, como de ella o del padre, Fernando “Fen” Fernández.

Era el comienzo de la pandemia y sus padres llegaban de unas vacaciones en España, un día antes de que se cerraran las fronteras en el mundo debido al Covid-19. Fue cuando les pidió que se quedaran con ella mientras duraba la cuarentena. “De repente, se paraliza el mundo y eso me da la oportunidad de estar ahí ‘full’ con ellos y poder cuidarlos, especialmente a mi mamá, quien ya tenía el diagnóstico de cáncer y comencé a tomar fotos y algunas de las compartía en las redes sociales”, cuenta la fotógrafa, quien tiene tres hermanos mayores.

“Ella ya estaba preparándose para cuando llegara el día”, afirma Fernández Esteve, quien estudió arte fotográfico en Syracuse University, en Nueva York y, además del fotoperiodismo, ha incursionado en la fotografía artística y se ha dado a conocer por sus retratos. De hecho, de su época como fotoperiodista en El Nuevo Día, dice que siempre intentó buscarles el lado diferente a eventos comunes.

“Cuando tomé las fotos de mi madre, lo hacía para estar con ella, para que no se me olvidara nada de ella”, agrega, tras asegurar que no fue hasta que la profesora Laura Bravo, del Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado (CRIAS) de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, la invitó a participar en una conferencia sobre la investigación “Cuerpo y enfermedad en la fotografía puertorriqueña”, que se dio cuenta de que las suyas podrían servir para una exhibición formal.

Amor, tristeza. introspección, despedida

Son algunas de las sensaciones y sentimientos que vienen a la mente cuando miras las fotografías de la exposición. Una de ellas es el tríptico “Enlazadas”, de las manos de su madre y las de Fernández Esteve que, además, tienen un simbolismo importante para ella. “Yo también tengo una enfermedad desde hace diez años, esclerosis múltiple, y mientras ella estaba en sus terapias, yo estaba en las mías”, afirma Fernández Esteve, de 49 años, quien ha presentado sus trabajos en importantes ferias y bienales como Photo Miami, Photo LA, Art Americas, CIRCA y La Bienal Internacional de Fotografía de Puerto Rico.

“Me di cuenta de que mis manos son como las de mi mamá y ahí me digo ‘espérate, yo necesito documentar sus manos’ porque quería hacer una comparación y por ahí empiezo a pensar en lo mucho que nos parecemos y tenemos en común o en todas las cosas que quiero recordar de ella, que quiero grabarlas y tenerlas encapsuladas para cuando quiera volver a ese momento”, detalla.

Cabe aclarar que hay diversas manifestaciones del arte que siempre han ayudado a las personas a sanar emocionalmente, según lo han establecido estudios científicos. En este caso, la fotografía le ha servido a Fernández Esteve a mantener vivo un recuerdo inspirador de fortaleza y resiliencia. De hecho, plantea que la exposición no trata del dolor por la pérdida de su madre. Más bien, es “una celebración de la vida, de fe, de amor” y de cómo ella enfrentó su proceso de enfermedad y muerte.

Describe, por ejemplo, dos fotografías de la exposición titulada “Lucha silenciosa”, en las que su madre está de espalda, solo se ve su cuello y la cabeza. En una aparece con las manos en la cabeza, y se observa una cánula de oxígeno, pero no se ve que está recibiendo la quimioterapia. “Hay una conversación entre las dos fotos”, indica la fotógrafa, para luego destacar que se trata de una presentación más conceptual. O la foto en la que la madre está sentada al borde la cama con la mirada perdida en el horizonte, titulada “Here I am Lord”, que tomó de casualidad con su celular cuando pasaba por el pasillo y presintió que era un momento en el que estaba hablando con Dios “diciéndole que estaba lista para irse”. “No la quería interrumpir, pero aprovechaba esos momentos para tomar fotos con el celular porque era lo más fácil, no tenía que estar sacando equipo”.

Paz, fortaleza, humor

Para Fernández Esteve, en esta muestra hay varias facetas temáticas. Una de ellas, afirma, es la de sentirse “súper orgullosa” de parecerse tanto a su madre. También menciona la fortaleza y la paz que transmitía su “Bubi”, como le decían sus seres queridos y amistades. Una fuerza que cree siempre va a estar con ella y que es la, que de alguna manera, “me sostiene”.

“También está el amor de mis padres, que siempre estaban juntos, agarraditos. Ella siempre estaba consolando a mi papá, preocupada por él, porque ella sabía que se iba primero y eso a mí me partía el alma”, rememora Fernández Esteve, quien dice que se “siente un hueco muy grande” porque sus padres estuvieron 60 años juntos. “Yo aprendí mucho de mi madre en esos últimos meses, me enseñó aceptación y me preparó para ver la paz que tenía. También estoy aprendiendo mucho de mi padre, un tipo con un gran sentido del humor y, al igual que yo, somos muy emocionales y sensibles, pero nos salva el humor”.

Según la profesora universitaria Laura Bravo, aunque las fotos se tomaron en un “contexto un tanto trágico”, además de ser los momentos en que muchas personas murieron solas en los hospitales debido al coronavirus “de algún modo esto se convierte en una especie de bendición porque los tres pueden pasar esos meses juntos y tener una especie de conexión muy íntima”.

“Le propuse que viniera a dar un taller sobre ese proceso de traducir momentos muy tristes en imágenes que cuentan una historia”, recuerda Bravo, mientras explica que la fotografía asociada con la enfermedad, tradicionalmente se ha hecho desde un contexto médico, “alguien asociado al mundo de la ciencia con mucha autoridad científica y médica”. Por eso, explica, se veía a la persona enferma como “un objeto de representación”.

En cambio, en el caso de las fotos de Fernández Esteve, vienen de un contexto en el que es la hija de la persona que pasa por el proceso de enfermedad la que toma la cámara y “cuenta su propia historia, hace su propia narrativa teniendo la cámara como un instrumento”. De ahí que estas obras, agrega la catedrática, sean más empáticas con la persona enferma “y que llame mucho más la atención o provoquen una mayor empatía del espectador”.

Precisamente, esa interacción que tuvo Fernández Esteve con los estudiantes la sorprendió positivamente y la motivó a hacer público su trabajo. “No solamente me ha ayudado a mí, también ha tenido un impacto muy lindo en los que ven la exposición. Hay diferentes herramientas para sobrepasar el dolor, pero para mí ha sido una terapia presentar las imágenes y ver que mucha gente se siente identificada. Yo me nutro de eso, ha sido algo hermoso”, reflexiona Fernández Esteve, para enfatizar que es una exposición que celebra la vida, la fe y la resiliencia. “Es una dedicatoria, un homenaje y una celebración de mi madre, de sentir sus bendiciones”.

Más información

La exposición Bendición-es se presenta en la Sala de Exposición de Arte Fundación Ángel Ramos (SalaFAR), en Hato Rey.

Horario: De lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: (787) 763-3530

Cada exposición de SalaFAR presenta un programa educativo dirigido a la comunidad en general. La entrada es gratuita y la artista está disponible para visitas guiadas.

Títulos de las obras

- Enlazadas (tríptico)

- Bendición inmortal

- Inseparables

- Consuelo

- La mejor medicina

- Herencia reflejada

- Lucha silenciosa

- Here I am Lord