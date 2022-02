Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

"No voy a fingir que soy pobre para que me aceptes" y "no tengo la culpa de ser rica y que a mi padre le guste mantenerme" son algunas de las frases célebres que desataron la batalla entre las redes sociales y Rachael Sacks, una chica norteamericana de 20 años, que se sintió discriminada por ser rica.