Sí, lo sabemos. Tienes que dividirte en mil para poder realizar todas tus actividades: ser hija, estudiante, novia, hermana, amiga, profesional, esposa… no es fácil y es entendible. No es que estés harta de hacerlo, sólo necesitas unos cuantos minutos para regresar a tu paz interior, pero de dónde sacarlos si nada más el tiempo no te alcanza para ser una persona como la que el mundo espera.