Un almuerzo típico, un día como cualquier otro. Tan solo bastaron unos segundos para que un objeto me llevara a otro tiempo, a otro lugar. Aquel plato crema, con flores delicadas en el centro, me transportó a la niñez. Le pregunté a mi madre y con una mirada que solo produce la mezcla de alegría y tristeza, me confirmó que el plato de la ensalada provenía de la colección de mi abuela, de aquel hogar en el centro del pueblo de Utuado que ahora es una casa que se observa a lo lejos. No sé cómo pude reconocerlo porque han pasado tantos años. Pero al verlo supe. El objeto me lo dijo.“Es que los hogares están tan llenos de memorias”, soltó mi madre y un silencio se instaló entre ambas como testigo de que realmente las casas son espacios donde el presente, el futuro y el pasado coinciden.