Qué es lo que las parejas más felices no hacen, según dos profesores de Harvard con 50 años de casados

Durante décadas, Jacqueline Olds y Richard Schwartz no solo desarrollaron una carrera en la Universidad de Harvard , sino que también consolidaron una relación con casi medio siglo de matrimonio.

Terapeutas y compañeros: una vida compartida en Harvard

La mayoría de las personas que buscan terapia no están necesariamente al borde del divorcio , solo quieren sentirse más cercanos a la persona con la que viven, explicó Schwartz, según CNBC.

Para ambos, uno de los errores más comunes es asumir que las relaciones sólidas se sostienen sin esfuerzo, y coinciden en que lo fundamental no reside solo en lo que se hace, sino en aquello que se evita.

No se guardan las disculpas y evitan contradecirse en público

Uno de los primeros errores que las parejas felices procuran evitar es demorar las disculpas. Para estos especialistas , dejar pasar el tiempo luego de una herida puede agravar el malestar y generar resentimiento. “Las personas emocionalmente inteligentes reconocen sus errores. No esperan que el otro lo reclame”, afirman.

Tres actitudes más que evitan las parejas felices

“Muchas personas dejan de hacer cumplidos o ya no preguntan cómo estuvo el día del otro. Creen que no es necesario. Pero sí lo es”, destacan.

También subrayan la importancia de elogiar con frecuencia. Valorar lo positivo en la otra persona fortalece el vínculo. “A todos nos agrada que nos reconozcan, incluso en los detalles. Decir ‘gracias’ o ‘te admiro por esto’ marca una gran diferencia”, indica Olds. Según su experiencia, quienes mantienen viva la admiración suelen construir relaciones más estables. Libro The Lonely American (foto tomada de tienda web Amazon)

Tampoco aplazan las muestras de afecto. Las parejas que mantienen una conexión sólida no esperan ocasiones especiales para demostrar cariño. “Decir ‘te quiero’, dar un abrazo o tener un gesto espontáneo evita que la relación se vuelva rutinaria” , aseguran. La sorpresa cotidiana influye tanto como los planes a largo plazo.

Sus libros, sus hallazgos y dónde seguirlos

Además de su trayectoria como docentes y terapeutas, Olds y Schwartz son autores de varios libros que abordan los vínculos desde una perspectiva emocional y científica. Entre sus títulos más destacados se encuentran Overcoming Loneliness in Everyday Life (Superando la soledad en la vida cotidiana), Marriage in Motion (Matrimonio en movimiento) y The Lonely American (El estadounidense solitario), según se comenta en CNBC.